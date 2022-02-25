25 февраля 2022

РИА «Новости»: Зеленский предрек Киеву «тяжелую ночь»

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
По словам Владимира Зеленского, российские войска будут штурмовать Киев ночью Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Ночь на 26 февраля будет тяжелой для жителей Киева, потому что российские войска пойдут на штурм. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на слова президента Украины Владимира Зеленского.

«Должен сказать абсолютно откровенно, эта ночь будет более тяжелой, чем день. Под ударом многие города нашей страны… Особое внимание — Киеву. Нельзя потерять столицу», — заявил Владимир Зеленский в своем обращении к гражданам, передает РИА «Новости». Президент отметил, что этой ночью вероятно российские войска будут штурмовать столицу Украины.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает телеканал 360. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов.

Российские войска заблокировали Киев и Чернигов. Минобороны РФ опровергло ракетные удары по украинской столице. Мэр Киева Виталий Кличко назвал ситуацию в городе угрожающей, пишет RT. Владимир Зеленский согласился провести мирные переговоры с Россией.

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Ночь на 26 февраля будет тяжелой для жителей Киева, потому что российские войска пойдут на штурм. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на слова президента Украины Владимира Зеленского. «Должен сказать абсолютно откровенно, эта ночь будет более тяжелой, чем день. Под ударом многие города нашей страны… Особое внимание — Киеву. Нельзя потерять столицу», — заявил Владимир Зеленский в своем обращении к гражданам, передает РИА «Новости». Президент отметил, что этой ночью вероятно российские войска будут штурмовать столицу Украины. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает телеканал 360. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Российские войска заблокировали Киев и Чернигов. Минобороны РФ опровергло ракетные удары по украинской столице. Мэр Киева Виталий Кличко назвал ситуацию в городе угрожающей, пишет RT. Владимир Зеленский согласился провести мирные переговоры с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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