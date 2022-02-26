СМИ: снаряд попал в жилой дом Донецка

27 февраля 2022 в 01:15 Размер текста - 17 +

В жилой дом рядом с центром Донецка попал снаряд. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента, а также «РенТВ» передал слова очевидца происшествия. Снаряд гаубицы попал во второй этаж жилого дома по улице Миронова, 5 рядом с центром Донецка, информация о пострадавших уточняется, пишет РИА «Новости». «Буквально в 20:00 начался и где-то 20 минут он был. Такой массивный. Насчет разрушений и пострадавших не знаем пока», — передал «РенТВ» слова человека, который оказался на месте события. По словам очевидца Александра Иващенко, «судя по звуку, это были «Грады». Он сообщил, что у людей повыбивало окна, поэтому им пришлось забивать их картоном, «чтобы переночевать». В четверг 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Он сообщил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. Лидер России пригрозил всем, кто намерен напасть на Россию, разгромом. После того, как Киев отказался от переговоров с Москвой, российская армия получила приказ наступать по всем направлениям.