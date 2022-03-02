В ХМАО закрываются COVID-госпитали

03 марта 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

В ХМАО переоборудуют ковидные госпиталя из-за снижения болеющих коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Из-за снижения числа больных, которые в условиях стационара проходят лечение от коронавируса, в ХМАО 240 коек для COVID-больных были переоборудованы для оказания нековидной медицинской помощи. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. «В Югре снижается заболеваемость ковидом. Это позволило на текущей неделе 240 ковидных коек вернуть в формат оказания нековидной медицинской помощи», — написал Добровольский в своем telegram-канале. Он добавил, что число больных коронавирусом на стационарном лечении стало менее тысячи человек впервые с 25 декабря, а число тяжелобольных пациентов опустилась ниже 100 человек. «В больницах округа сформирован и поддерживается трехмесячный запас лекарств, средств индивидуальной защиты для лечения больных ковидом», — заключил глава окружного департамента. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО продлили коронавирусные ограничения до 31 марта. Вместе с этим постановлением губернатора ХМАО Натальи Комаровой было принято решение об отмене ПЦР-тестов для вернувшихся из отпуска сотрудников. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Из-за снижения числа больных, которые в условиях стационара проходят лечение от коронавируса, в ХМАО 240 коек для COVID-больных были переоборудованы для оказания нековидной медицинской помощи. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. «В Югре снижается заболеваемость ковидом. Это позволило на текущей неделе 240 ковидных коек вернуть в формат оказания нековидной медицинской помощи», — написал Добровольский в своем telegram-канале. Он добавил, что число больных коронавирусом на стационарном лечении стало менее тысячи человек впервые с 25 декабря, а число тяжелобольных пациентов опустилась ниже 100 человек. «В больницах округа сформирован и поддерживается трехмесячный запас лекарств, средств индивидуальной защиты для лечения больных ковидом», — заключил глава окружного департамента. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО продлили коронавирусные ограничения до 31 марта. Вместе с этим постановлением губернатора ХМАО Натальи Комаровой было принято решение об отмене ПЦР-тестов для вернувшихся из отпуска сотрудников.