Пермского перевозчика накажут после отказа от важных маршрутов

Подрядчик не вышел на 26 межмуниципальных маршрутов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермскую транспортную компанию «Автомания», которая отказалась обслуживать межмуниципальные автобусные маршруты, включили в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского УФАС.

«В 2021 году между ГКУ „Организатор пассажирских перевозок Пермского края“ (заказчик) и ООО „Автомания“ (поставщик) было заключено восемь госконтрактов на обслуживание 26 межмуниципальных маршрутов на общую сумму почти 490 млн рублей. У поставщика возникли трудности с их исполнением. Ему направляли письма с предложением расторгнуть контракты по соглашению сторон, однако он отказался», — рассказали в ведомстве.

В транспортной компании в качестве оправдания своих действий приводили тот факт, что заводы-производители не могут так быстро изготовить нужное количество автобусов. Однако в УФАС установили, что контракты были заключены осенью 2021 года, а запросы заводам подрядчик направил только в январе 2022 года, когда он должен был уже приступить к обслуживанию маршрутов.

Заказчик расторгнул контракты в одностороннем порядке, а Пермское УФАС на два года включило ООО «Автомания» в реестр недобросовестных поставщиков. В этот период компания и ее учредители не смогут участвовать в закупках по Федеральному закону о контрактной системе.

Ранее URA.RU сообщало, что на пермских междугородних автобусах, которые ездят в соседние муниципалитеты, повысились цены на проезд. При посадке на такой транспорт на территории краевой столицы пассажир платит 33 рубля.

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