Работникам СвЖД запретили переписываться в мессенджерах о работе

Сотрудники СвЖД не смогут использовать популярные мессенджеры для служебных сообщений Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сотрудников Свердловской железной дороги обязали использовать для рабочей переписки корпоративную сеть и не отправлять служебные сообщения через мессенджеры WhatsApp, Telegram и другие. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к СвЖД.

«Сотрудникам СвЖД запретили использовать WhatsApp, Telegram, Viber и другие мессенджеры для передачи служебных сообщений», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что для обмена сообщениями сотрудниками разрешили использовать только корпоративную сеть.

Соответствующие изменения в работе Свердловской железной дороги должны вступить в силу не позднее 14 марта. Все сотрудники должны будут подписать документ, подтверждающий, что они знают о нововведениях.

URA.RU обратилось в пресс-службу СвЖД. Там отказались комментировать сообщения инсайдеров.