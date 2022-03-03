Работникам СвЖД запретили переписываться в мессенджерах о работе

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Сотрудники СвЖД не смогут использовать популярные мессенджеры для служебных сообщений Фото:

Сотрудников Свердловской железной дороги обязали использовать для рабочей переписки корпоративную сеть и не отправлять служебные сообщения через мессенджеры WhatsApp, Telegram и другие. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к СвЖД.

«Сотрудникам СвЖД запретили использовать WhatsApp, Telegram, Viber и другие мессенджеры для передачи служебных сообщений», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что для обмена сообщениями сотрудниками разрешили использовать только корпоративную сеть.

Соответствующие изменения в работе Свердловской железной дороги должны вступить в силу не позднее 14 марта. Все сотрудники должны будут подписать документ, подтверждающий, что они знают о нововведениях.

URA.RU обратилось в пресс-службу СвЖД. Там отказались комментировать сообщения инсайдеров.

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Сотрудников Свердловской железной дороги обязали использовать для рабочей переписки корпоративную сеть и не отправлять служебные сообщения через мессенджеры WhatsApp, Telegram и другие. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к СвЖД. «Сотрудникам СвЖД запретили использовать WhatsApp, Telegram, Viber и другие мессенджеры для передачи служебных сообщений», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что для обмена сообщениями сотрудниками разрешили использовать только корпоративную сеть. Соответствующие изменения в работе Свердловской железной дороги должны вступить в силу не позднее 14 марта. Все сотрудники должны будут подписать документ, подтверждающий, что они знают о нововведениях. URA.RU обратилось в пресс-службу СвЖД. Там отказались комментировать сообщения инсайдеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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