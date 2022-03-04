СМИ сообщили об ограничении на снятие наличных в «Тинькофф». Банк это опровергает

04 марта 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

«Тинькофф» ограничил суммы, которые можно снять за один раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Держатели карт банка «Тинькофф» столкнулись с ограничением снятия наличных, пишет СМИ. Теперь можно снять максимум 750 000 рублей. В самом банке впоследствии опровергли это сообщение. «Появились ограничения: валюту можно снять только с карт „Тинькофф“. Лимиты на снятие — 750 000 рублей, 15 000 евро или 15 000 долларов за один раз», — пишет «Российская газета». Вызвано это повышенным спросом на снятие наличных. Ранее россияне начали массово снимать деньги со своих карточек на следующий день после начала спецоперации на Украине. А очереди перед банкоматами стали результатом введения санкций против 11 юридических лиц, в том числе против ряда российских банков. При этом «Тинькофф» в этот список не вошел. Обновлено в 19.40: В банке опровергли сообщение о лимите на снятие наличных. «Никаких ограничений на сумму или количество снятий не вводили. Сумма была и есть зафиксирована в тарифном плане клиента. В зависимости от номинала купюр в банкомате сумма, которую клиент снимает за одну операцию, может разниться, но ничто не мешает снять несколько раз», — сообщил представитель «Тинькофф». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Держатели карт банка «Тинькофф» столкнулись с ограничением снятия наличных, пишет СМИ. Теперь можно снять максимум 750 000 рублей. В самом банке впоследствии опровергли это сообщение. «Появились ограничения: валюту можно снять только с карт „Тинькофф“. Лимиты на снятие — 750 000 рублей, 15 000 евро или 15 000 долларов за один раз», — пишет «Российская газета». Вызвано это повышенным спросом на снятие наличных. Ранее россияне начали массово снимать деньги со своих карточек на следующий день после начала спецоперации на Украине. А очереди перед банкоматами стали результатом введения санкций против 11 юридических лиц, в том числе против ряда российских банков. При этом «Тинькофф» в этот список не вошел. Обновлено в 19.40: В банке опровергли сообщение о лимите на снятие наличных. «Никаких ограничений на сумму или количество снятий не вводили. Сумма была и есть зафиксирована в тарифном плане клиента. В зависимости от номинала купюр в банкомате сумма, которую клиент снимает за одну операцию, может разниться, но ничто не мешает снять несколько раз», — сообщил представитель «Тинькофф».