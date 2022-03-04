Держатели карт банка «Тинькофф» столкнулись с ограничением снятия наличных, пишет СМИ. Теперь можно снять максимум 750 000 рублей. В самом банке впоследствии опровергли это сообщение.
«Появились ограничения: валюту можно снять только с карт „Тинькофф“. Лимиты на снятие — 750 000 рублей, 15 000 евро или 15 000 долларов за один раз», — пишет «Российская газета». Вызвано это повышенным спросом на снятие наличных.
Ранее россияне начали массово снимать деньги со своих карточек на следующий день после начала спецоперации на Украине. А очереди перед банкоматами стали результатом введения санкций против 11 юридических лиц, в том числе против ряда российских банков. При этом «Тинькофф» в этот список не вошел.
Обновлено в 19.40:
В банке опровергли сообщение о лимите на снятие наличных. «Никаких ограничений на сумму или количество снятий не вводили. Сумма была и есть зафиксирована в тарифном плане клиента. В зависимости от номинала купюр в банкомате сумма, которую клиент снимает за одну операцию, может разниться, но ничто не мешает снять несколько раз», — сообщил представитель «Тинькофф».
Держатели карт банка «Тинькофф» столкнулись с ограничением снятия наличных, пишет СМИ. Теперь можно снять максимум 750 000 рублей. В самом банке впоследствии опровергли это сообщение. «Появились ограничения: валюту можно снять только с карт „Тинькофф“. Лимиты на снятие — 750 000 рублей, 15 000 евро или 15 000 долларов за один раз», — пишет «Российская газета». Вызвано это повышенным спросом на снятие наличных. Ранее россияне начали массово снимать деньги со своих карточек на следующий день после начала спецоперации на Украине. А очереди перед банкоматами стали результатом введения санкций против 11 юридических лиц, в том числе против ряда российских банков. При этом «Тинькофф» в этот список не вошел. Обновлено в 19.40: В банке опровергли сообщение о лимите на снятие наличных. «Никаких ограничений на сумму или количество снятий не вводили. Сумма была и есть зафиксирована в тарифном плане клиента. В зависимости от номинала купюр в банкомате сумма, которую клиент снимает за одну операцию, может разниться, но ничто не мешает снять несколько раз», — сообщил представитель «Тинькофф».