04 марта 2022

Пермский следователь украл у потерпевшего деньги и оружие

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователю грозит до 13 лет лишения свободы Фото:

Бывшего следователя Кировского отдела Перми будут судить за присвоение денег и пневматического пистолета потерпевшего. Об этом сообщается на сайте Кировского районного суда.

«В суд поступило уголовное дело в отношении бывшего следователя следственного отдела по Кировскому району города Перми следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю, обвиняемого в присвоении с использованием служебного положения», — говорится на сайте суда. Также мужчина обвиняется в фальсификации протоколов по уголовным делам.

В 2019 году СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения человека. В ходе осмотра автомобиля пропавшего были обнаружены пневматический пистолет и денежные средства. Их передали обвиняемому на хранение, но он присвоил найденные вещи себе. После этого мужчина сфальсифицировал протокол осмотра места преступления.

Также экс-следователь обвиняется в фальсификации протокола допроса свидетеля по делу о покушении на убийство. За присвоение мужчине может грозить до 6 лет лишения свободы, а за подделку протоколов — до 7 лет.

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Бывшего следователя Кировского отдела Перми будут судить за присвоение денег и пневматического пистолета потерпевшего. Об этом сообщается на сайте Кировского районного суда. «В суд поступило уголовное дело в отношении бывшего следователя следственного отдела по Кировскому району города Перми следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю, обвиняемого в присвоении с использованием служебного положения», — говорится на сайте суда. Также мужчина обвиняется в фальсификации протоколов по уголовным делам. В 2019 году СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения человека. В ходе осмотра автомобиля пропавшего были обнаружены пневматический пистолет и денежные средства. Их передали обвиняемому на хранение, но он присвоил найденные вещи себе. После этого мужчина сфальсифицировал протокол осмотра места преступления. Также экс-следователь обвиняется в фальсификации протокола допроса свидетеля по делу о покушении на убийство. За присвоение мужчине может грозить до 6 лет лишения свободы, а за подделку протоколов — до 7 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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