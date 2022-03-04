Пермский следователь украл у потерпевшего деньги и оружие

Следователю грозит до 13 лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего следователя Кировского отдела Перми будут судить за присвоение денег и пневматического пистолета потерпевшего. Об этом сообщается на сайте Кировского районного суда.

«В суд поступило уголовное дело в отношении бывшего следователя следственного отдела по Кировскому району города Перми следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю, обвиняемого в присвоении с использованием служебного положения», — говорится на сайте суда. Также мужчина обвиняется в фальсификации протоколов по уголовным делам.

В 2019 году СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения человека. В ходе осмотра автомобиля пропавшего были обнаружены пневматический пистолет и денежные средства. Их передали обвиняемому на хранение, но он присвоил найденные вещи себе. После этого мужчина сфальсифицировал протокол осмотра места преступления.

Также экс-следователь обвиняется в фальсификации протокола допроса свидетеля по делу о покушении на убийство. За присвоение мужчине может грозить до 6 лет лишения свободы, а за подделку протоколов — до 7 лет.