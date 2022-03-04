04 марта 2022

Пермяки похитили таксиста и увезли его в деревню

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчине удалось вырваться и убежать Фото:

В городе Чайковский (Пермский край) троих мужчин осудили за похищение таксиста. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Трое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили похитить 39-летнего водителя службы „такси“. Когда мужчина подъехал на автостоянку на улице Речная, похитители избили таксиста и увезли на его же служебной машине в деревню Чайковского городского округа», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В деревне нападавшие завели таксиста в частный дом и продолжили избивать. Когда похитители потеряли бдительность из-за выпитого алкоголя, мужчине удалось вырваться, убежать и обратиться за помощью.

Похитителями оказались два жителя Чайковского 24-х и 25-ти лет и 40-летний гражданин иностранного государства. В зависимости от роли каждого их признали виновными по статьям «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и «похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Приговором суда 40-летнему виновному назначено наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы, 25-летнему и 24-летнему в виде 6 лет 3 месяцев и 6 лет лишения свободы. Все будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Ранее URA.RU рассказывало о другом похищении. Так же трое пермяков похитили жителя Краснокамска, чтобы он продал свою квартиру и отдал деньги им.

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В городе Чайковский (Пермский край) троих мужчин осудили за похищение таксиста. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Трое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили похитить 39-летнего водителя службы „такси“. Когда мужчина подъехал на автостоянку на улице Речная, похитители избили таксиста и увезли на его же служебной машине в деревню Чайковского городского округа», — рассказали в пресс-службе ведомства. В деревне нападавшие завели таксиста в частный дом и продолжили избивать. Когда похитители потеряли бдительность из-за выпитого алкоголя, мужчине удалось вырваться, убежать и обратиться за помощью. Похитителями оказались два жителя Чайковского 24-х и 25-ти лет и 40-летний гражданин иностранного государства. В зависимости от роли каждого их признали виновными по статьям «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и «похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Приговором суда 40-летнему виновному назначено наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы, 25-летнему и 24-летнему в виде 6 лет 3 месяцев и 6 лет лишения свободы. Все будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU рассказывало о другом похищении. Так же трое пермяков похитили жителя Краснокамска, чтобы он продал свою квартиру и отдал деньги им.
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