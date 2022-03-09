Пермячку наказали за продажу кроссовок Adidas и Nike

Кроссовки были поддельными, а продавались как оригинальные Фото: Размик Закарян © URA.RU

С жительницы Чусового (Пермский край) взыскали уголовный штраф за незаконное использование товарных знаков известных брендов. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

«Жительница, не имея соответствующего соглашения с правообладателем, приобрела на одном из рынков Екатеринбурга образцы обуви товарных знаков Adidas и Nike. Она перевезла кроссовки в Чусовой и выставила на продажу в торговом центре под видом оригинальной продукции», — сообщили в пресс-службе.

В торговой точке сотрудники полиции обнаружили 120 пар поддельной обуви. Экспертиза показала, что все кроссовки были сшиты без учета требований к маркировке, качеству и материалам. Причиненный компаниям-правообладателям ущерб, по данным службы судебных приставов, составил свыше миллиона рублей.

Предпринимательницу осудили по статье «Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб». Ей было назначено наказание в виде уголовного штрафа — 120 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что жительницу Очера засудила компания Chanel. Женщина заплатила мировому бренду 40 тысяч рублей за продажу духов.