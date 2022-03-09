09 марта 2022

Пермячку наказали за продажу кроссовок Adidas и Nike

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазин Nike. Екатеринбург, кроссовки, nike, магазин обуви
Кроссовки были поддельными, а продавались как оригинальные Фото:

С жительницы Чусового (Пермский край) взыскали уголовный штраф за незаконное использование товарных знаков известных брендов. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

«Жительница, не имея соответствующего соглашения с правообладателем, приобрела на одном из рынков Екатеринбурга образцы обуви товарных знаков Adidas и Nike. Она перевезла кроссовки в Чусовой и выставила на продажу в торговом центре под видом оригинальной продукции», — сообщили в пресс-службе.

В торговой точке сотрудники полиции обнаружили 120 пар поддельной обуви. Экспертиза показала, что все кроссовки были сшиты без учета требований к маркировке, качеству и материалам. Причиненный компаниям-правообладателям ущерб, по данным службы судебных приставов, составил свыше миллиона рублей.

Предпринимательницу осудили по статье «Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб». Ей было назначено наказание в виде уголовного штрафа — 120 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что жительницу Очера засудила компания Chanel. Женщина заплатила мировому бренду 40 тысяч рублей за продажу духов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

С жительницы Чусового (Пермский край) взыскали уголовный штраф за незаконное использование товарных знаков известных брендов. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. «Жительница, не имея соответствующего соглашения с правообладателем, приобрела на одном из рынков Екатеринбурга образцы обуви товарных знаков Adidas и Nike. Она перевезла кроссовки в Чусовой и выставила на продажу в торговом центре под видом оригинальной продукции», — сообщили в пресс-службе. В торговой точке сотрудники полиции обнаружили 120 пар поддельной обуви. Экспертиза показала, что все кроссовки были сшиты без учета требований к маркировке, качеству и материалам. Причиненный компаниям-правообладателям ущерб, по данным службы судебных приставов, составил свыше миллиона рублей. Предпринимательницу осудили по статье «Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб». Ей было назначено наказание в виде уголовного штрафа — 120 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жительницу Очера засудила компания Chanel. Женщина заплатила мировому бренду 40 тысяч рублей за продажу духов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...