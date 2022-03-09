Свердловскую область накроет новая волна COVID. Заявление медика

10 марта 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Врач призвал свердловчан не расслабляться и активно ставить прививки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Снижение интереса к вакцинации и исчезновение COVID-19 из информационной повестки неизбежно ведет к новой волне коронавируса в России в целом и в Свердловской области в частности. Очередная вспышка случится уже в конце марта. Таким мнением с URA.RU поделился врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев. «Идет процесс снижения интереса к вакцинации как таковой, еще с января. У людей нет активного желания ни вакцинироваться, ни ревакцинироваться. Из информповестки эта тема выпала вообще, нет никакой активной пропаганды. Все это неизбежно приведет к ухудшению ситуации с коронавирусом, и достаточно быстро — в конце марта, начале апреля», — заявил Александр Соловьев. Эксперт отметил, что тренд на рост по COVID уже заметен во многих странах, даже тех, где достигнут высокий уровень коллективного иммунитета. Самая печальная ситуация сложилась в Гонконге. «Смертность в Гонконге сейчас бьет антирекорды за все годы пандемии на планете: в день умирает 29 человек на миллион жителей. Если взять такой показатель для Свердловской области с населением 4,5 млн человек, это у нас под сто человек будет в день умирать от COVID условно. А все потому, что в Гонконге не достигнут нужный обхват людей по вакцинации. Мы сейчас примерно на таком же уровне находимся», — сделал вывод медик.



Специалист напомнил, что новая волна COVID создаст очередную нагрузку на здравоохранение и не даст снизиться уровню смертности. Спасением Соловьев назвал массовую вакцинацию и соблюдение антиковидных мер безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Снижение интереса к вакцинации и исчезновение COVID-19 из информационной повестки неизбежно ведет к новой волне коронавируса в России в целом и в Свердловской области в частности. Очередная вспышка случится уже в конце марта. Таким мнением с URA.RU поделился врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев. «Идет процесс снижения интереса к вакцинации как таковой, еще с января. У людей нет активного желания ни вакцинироваться, ни ревакцинироваться. Из информповестки эта тема выпала вообще, нет никакой активной пропаганды. Все это неизбежно приведет к ухудшению ситуации с коронавирусом, и достаточно быстро — в конце марта, начале апреля», — заявил Александр Соловьев. Эксперт отметил, что тренд на рост по COVID уже заметен во многих странах, даже тех, где достигнут высокий уровень коллективного иммунитета. Самая печальная ситуация сложилась в Гонконге. «Смертность в Гонконге сейчас бьет антирекорды за все годы пандемии на планете: в день умирает 29 человек на миллион жителей. Если взять такой показатель для Свердловской области с населением 4,5 млн человек, это у нас под сто человек будет в день умирать от COVID условно. А все потому, что в Гонконге не достигнут нужный обхват людей по вакцинации. Мы сейчас примерно на таком же уровне находимся», — сделал вывод медик. Специалист напомнил, что новая волна COVID создаст очередную нагрузку на здравоохранение и не даст снизиться уровню смертности. Спасением Соловьев назвал массовую вакцинацию и соблюдение антиковидных мер безопасности.