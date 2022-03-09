09 марта 2022

Свердловскую область накроет новая волна COVID. Заявление медика

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Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, эпидемия, врач, больница, медик, коронавирус, сиз, covid, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты, бактериологическая опасность
Врач призвал свердловчан не расслабляться и активно ставить прививки Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Снижение интереса к вакцинации и исчезновение COVID-19 из информационной повестки неизбежно ведет к новой волне коронавируса в России в целом и в Свердловской области в частности. Очередная вспышка случится уже в конце марта. Таким мнением с URA.RU поделился врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.

«Идет процесс снижения интереса к вакцинации как таковой, еще с января. У людей нет активного желания ни вакцинироваться, ни ревакцинироваться. Из информповестки эта тема выпала вообще, нет никакой активной пропаганды. Все это неизбежно приведет к ухудшению ситуации с коронавирусом, и достаточно быстро — в конце марта, начале апреля», — заявил Александр Соловьев.

Эксперт отметил, что тренд на рост по COVID уже заметен во многих странах, даже тех, где достигнут высокий уровень коллективного иммунитета. Самая печальная ситуация сложилась в Гонконге. «Смертность в Гонконге сейчас бьет антирекорды за все годы пандемии на планете: в день умирает 29 человек на миллион жителей. Если взять такой показатель для Свердловской области с населением 4,5 млн человек, это у нас под сто человек будет в день умирать от COVID условно. А все потому, что в Гонконге не достигнут нужный обхват людей по вакцинации. Мы сейчас примерно на таком же уровне находимся», — сделал вывод медик.

Специалист напомнил, что новая волна COVID создаст очередную нагрузку на здравоохранение и не даст снизиться уровню смертности. Спасением Соловьев назвал массовую вакцинацию и соблюдение антиковидных мер безопасности.

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Снижение интереса к вакцинации и исчезновение COVID-19 из информационной повестки неизбежно ведет к новой волне коронавируса в России в целом и в Свердловской области в частности. Очередная вспышка случится уже в конце марта. Таким мнением с URA.RU поделился врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев. «Идет процесс снижения интереса к вакцинации как таковой, еще с января. У людей нет активного желания ни вакцинироваться, ни ревакцинироваться. Из информповестки эта тема выпала вообще, нет никакой активной пропаганды. Все это неизбежно приведет к ухудшению ситуации с коронавирусом, и достаточно быстро — в конце марта, начале апреля», — заявил Александр Соловьев. Эксперт отметил, что тренд на рост по COVID уже заметен во многих странах, даже тех, где достигнут высокий уровень коллективного иммунитета. Самая печальная ситуация сложилась в Гонконге. «Смертность в Гонконге сейчас бьет антирекорды за все годы пандемии на планете: в день умирает 29 человек на миллион жителей. Если взять такой показатель для Свердловской области с населением 4,5 млн человек, это у нас под сто человек будет в день умирать от COVID условно. А все потому, что в Гонконге не достигнут нужный обхват людей по вакцинации. Мы сейчас примерно на таком же уровне находимся», — сделал вывод медик. Специалист напомнил, что новая волна COVID создаст очередную нагрузку на здравоохранение и не даст снизиться уровню смертности. Спасением Соловьев назвал массовую вакцинацию и соблюдение антиковидных мер безопасности.
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