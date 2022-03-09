09 марта 2022

Инспекторы Перми провели рейд по точкам уходящих из РФ брендов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Закрытый магазин H&M. Тюмень , торговый центр, тц, h&m
Предупреждены были представители H&M и других брендов Фото:

Трудовая инспекция на фоне ухода из РФ мировых брендов предупредила пермские магазины о недопустимости нарушения прав сотрудников. Уведомление размещено на сайте ведомства.

«В ходе мониторинга информации о приостановлении деятельности иностранных брендов инспекцией осуществлены профилактические визиты. По результатам мониторинга выданы предостережения о недопустимости нарушения трудовых прав работников», — сообщается на сайте инспекции. В частности, Роструд обратился к представителям H&M, Zara, Bershka, Puma, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Pudding, Sephora, Zarina, Lime, Bagozza, Maliby.

Сотрудники инспекции напомнили, что в случае закрытия или простоя магазина по вине работодателя, у сотрудника сохраняется зарплата в размере не менее двух третей от ее размера. Об изменении условий трудового договора начальство должно уведомить работника не позднее, чем за два месяца. Также в Роструде отметили, что в случае нарушения трудового договора или задержки зарплаты, сотрудники могут обратиться в инспекцию.

Мировые бренды начали покидать РФ в конце февраля. Причиной стало начало спецоперации России на Украине. При этом все компании говорят о временном прекращении работы в РФ, а не полном уходе с ее рынка.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Трудовая инспекция на фоне ухода из РФ мировых брендов предупредила пермские магазины о недопустимости нарушения прав сотрудников. Уведомление размещено на сайте ведомства. «В ходе мониторинга информации о приостановлении деятельности иностранных брендов инспекцией осуществлены профилактические визиты. По результатам мониторинга выданы предостережения о недопустимости нарушения трудовых прав работников», — сообщается на сайте инспекции. В частности, Роструд обратился к представителям H&M, Zara, Bershka, Puma, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Pudding, Sephora, Zarina, Lime, Bagozza, Maliby. Сотрудники инспекции напомнили, что в случае закрытия или простоя магазина по вине работодателя, у сотрудника сохраняется зарплата в размере не менее двух третей от ее размера. Об изменении условий трудового договора начальство должно уведомить работника не позднее, чем за два месяца. Также в Роструде отметили, что в случае нарушения трудового договора или задержки зарплаты, сотрудники могут обратиться в инспекцию. Мировые бренды начали покидать РФ в конце февраля. Причиной стало начало спецоперации России на Украине. При этом все компании говорят о временном прекращении работы в РФ, а не полном уходе с ее рынка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...