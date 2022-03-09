Инспекторы Перми провели рейд по точкам уходящих из РФ брендов

Предупреждены были представители H&M и других брендов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Трудовая инспекция на фоне ухода из РФ мировых брендов предупредила пермские магазины о недопустимости нарушения прав сотрудников. Уведомление размещено на сайте ведомства.

«В ходе мониторинга информации о приостановлении деятельности иностранных брендов инспекцией осуществлены профилактические визиты. По результатам мониторинга выданы предостережения о недопустимости нарушения трудовых прав работников», — сообщается на сайте инспекции. В частности, Роструд обратился к представителям H&M, Zara, Bershka, Puma, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Pudding, Sephora, Zarina, Lime, Bagozza, Maliby.

Сотрудники инспекции напомнили, что в случае закрытия или простоя магазина по вине работодателя, у сотрудника сохраняется зарплата в размере не менее двух третей от ее размера. Об изменении условий трудового договора начальство должно уведомить работника не позднее, чем за два месяца. Также в Роструде отметили, что в случае нарушения трудового договора или задержки зарплаты, сотрудники могут обратиться в инспекцию.

Мировые бренды начали покидать РФ в конце февраля. Причиной стало начало спецоперации России на Украине. При этом все компании говорят о временном прекращении работы в РФ, а не полном уходе с ее рынка.

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