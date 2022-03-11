В США назвали условие для ослабления санкций против России

12 марта 2022 в 01:10 Размер текста - 17 +

США не ослабят санкции, пока Россия будет продолжать спецоперацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США не ослабят санкционное давление на Россию до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин не остановит спецоперацию на Украине. Об этом заявили в Госдепартаменте США. «США не ослабят санкционное давление на Россию, пока президент Путин придерживается нынешнего курса на Украине», — сказали в Госдепе. Информацию передает РИА «Новости». Запад начал водить санкции против РФ после объявления Путиным спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Однако США активно вводили санкции против России и до событий 2014 года. Так, к примеру, в 2012 году с отменой поправки Джексона-Вэника одновременно был принят так называемый «Список Магнитского», который регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или даже просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. В список попали несколько десятков чиновников из МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного Суда, Генпрокураторы и ФСИН. Им был запрещен въезд на территорию США, а их денежные и имущественные активы, если таковые имелись, были заморожены. Все выводы о причастности тех или иных лиц были сделаны без расследования и без суда. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США не ослабят санкционное давление на Россию до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин не остановит спецоперацию на Украине. Об этом заявили в Госдепартаменте США. «США не ослабят санкционное давление на Россию, пока президент Путин придерживается нынешнего курса на Украине», — сказали в Госдепе. Информацию передает РИА «Новости». Запад начал водить санкции против РФ после объявления Путиным спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Однако США активно вводили санкции против России и до событий 2014 года. Так, к примеру, в 2012 году с отменой поправки Джексона-Вэника одновременно был принят так называемый «Список Магнитского», который регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или даже просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. В список попали несколько десятков чиновников из МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного Суда, Генпрокураторы и ФСИН. Им был запрещен въезд на территорию США, а их денежные и имущественные активы, если таковые имелись, были заморожены. Все выводы о причастности тех или иных лиц были сделаны без расследования и без суда.