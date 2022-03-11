В США назвали условие для ослабления санкций против России

США не ослабят санкционное давление на Россию до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин не остановит спецоперацию на Украине. Об этом заявили в Госдепартаменте США.
«США не ослабят санкционное давление на Россию, пока президент Путин придерживается нынешнего курса на Украине», — сказали в Госдепе. Информацию передает РИА «Новости».
Запад начал водить санкции против РФ после объявления Путиным спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Однако США активно вводили санкции против России и до событий 2014 года. Так, к примеру, в 2012 году с отменой поправки Джексона-Вэника одновременно был принят так называемый «Список Магнитского», который регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или даже просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. В список попали несколько десятков чиновников из МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного Суда, Генпрокураторы и ФСИН. Им был запрещен въезд на территорию США, а их денежные и имущественные активы, если таковые имелись, были заморожены. Все выводы о причастности тех или иных лиц были сделаны без расследования и без суда.
США не ослабят санкционное давление на Россию до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин не остановит спецоперацию на Украине. Об этом заявили в Госдепартаменте США. «США не ослабят санкционное давление на Россию, пока президент Путин придерживается нынешнего курса на Украине», — сказали в Госдепе. Информацию передает РИА «Новости». Запад начал водить санкции против РФ после объявления Путиным спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Однако США активно вводили санкции против России и до событий 2014 года. Так, к примеру, в 2012 году с отменой поправки Джексона-Вэника одновременно был принят так называемый «Список Магнитского», который регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или даже просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. В список попали несколько десятков чиновников из МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного Суда, Генпрокураторы и ФСИН. Им был запрещен въезд на территорию США, а их денежные и имущественные активы, если таковые имелись, были заморожены. Все выводы о причастности тех или иных лиц были сделаны без расследования и без суда.