16 марта 2022

Под Екатеринбургом нашли тело подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Репортаж с места падения военного самолета Су-24 в Верещагинском районе. Пермь, военная полиция, катастрофа су 24
В поисках подростка участвовали около 200 человек Фото:

В лесу у поселка Заречный под Екатеринбургом нашли тело 17-летнего подростка, пропавшего в начале марта. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

«Координацию поисковых мероприятий, проводившихся следственно-оперативной группой совместно с волонтерами, осуществляли сотрудники Следственного комитета России по Свердловской области», — сообщил Шульга. Тело нашли 16 марта в лесу недалеко от поселка Заречный.

Следователи после пропажи подростка возбуждали уголовное дело. Однако при осмотре не нашли следов насильственной смерти. Точную причину установят на экспертизе.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что к поискам подключались около двухсот человек. Сотрудникам полиции помогали волонтеры из отрядов. «Обнаружили тело юноши супруги Наталья и Николай Волковы, возглавляющие более 5 лет поисковый отряд „Прорыв“», — отметил Горелых. Также в поисках участвовали волонтеры регионального отделения «Лиза Алерт».

О пропаже подростка объявили в начале марта. Поисковики выразили соболезнования родным и близким ребенка.

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В лесу у поселка Заречный под Екатеринбургом нашли тело 17-летнего подростка, пропавшего в начале марта. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга. «Координацию поисковых мероприятий, проводившихся следственно-оперативной группой совместно с волонтерами, осуществляли сотрудники Следственного комитета России по Свердловской области», — сообщил Шульга. Тело нашли 16 марта в лесу недалеко от поселка Заречный. Следователи после пропажи подростка возбуждали уголовное дело. Однако при осмотре не нашли следов насильственной смерти. Точную причину установят на экспертизе. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что к поискам подключались около двухсот человек. Сотрудникам полиции помогали волонтеры из отрядов. «Обнаружили тело юноши супруги Наталья и Николай Волковы, возглавляющие более 5 лет поисковый отряд „Прорыв“», — отметил Горелых. Также в поисках участвовали волонтеры регионального отделения «Лиза Алерт». О пропаже подростка объявили в начале марта. Поисковики выразили соболезнования родным и близким ребенка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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