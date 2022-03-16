Под Екатеринбургом нашли тело подростка

В поисках подростка участвовали около 200 человек Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В лесу у поселка Заречный под Екатеринбургом нашли тело 17-летнего подростка, пропавшего в начале марта. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

«Координацию поисковых мероприятий, проводившихся следственно-оперативной группой совместно с волонтерами, осуществляли сотрудники Следственного комитета России по Свердловской области», — сообщил Шульга. Тело нашли 16 марта в лесу недалеко от поселка Заречный.

Следователи после пропажи подростка возбуждали уголовное дело. Однако при осмотре не нашли следов насильственной смерти. Точную причину установят на экспертизе.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что к поискам подключались около двухсот человек. Сотрудникам полиции помогали волонтеры из отрядов. «Обнаружили тело юноши супруги Наталья и Николай Волковы, возглавляющие более 5 лет поисковый отряд „Прорыв“», — отметил Горелых. Также в поисках участвовали волонтеры регионального отделения «Лиза Алерт».

О пропаже подростка объявили в начале марта. Поисковики выразили соболезнования родным и близким ребенка.