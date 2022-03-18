Ивлеева ответила New York Times о «провалившейся нации»

18 марта 2022 в 12:11 Размер текста - 17 +

Анастасия Ивлеева отметила, что ей не стыдно быть русской новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Блогер Настя Ивлеева на своей странице в Instagram (внесен в реестр запрещенных сайтов России) выразила свое личное мнение о статье в New York Times о «провалившейся нации» из-за ситуации на Украине. Вопреки доводам западного издания, она подчеркнула что «Русским быть не стыдно». «Наблюдаю, как некоторые уважаемые люди сейчас ринулись писать колонки в западные издания, стыдиться, что они русские, просить прощения за то, что родились в России. Нашумел текст про то, что «мы провалились как нация», вышедший в NY Times. Считаю недопустимым делать такое обобщение от имени всех россиян, поэтому хочу сказать от себя лично следующее: я родилась в России, я русская, я не «провалилась», — написала Ивлеева в своем Instagram. Она добавила, что не «провалились» и люди, откуда она родом тоже. По ее словам, они живут как раньше, продолжают работать, строить отношения, развиваются, делают Россию лучше насколько это сейчас возможно. Ивлеева призвала к совести, находящихся, сейчас за рубежом россиян, которые заявляют, что не имеют больше никакого отношения к России. Такие люди, по ее мнению, в первую очередь, не должны позволять себе выражать свое мнение публично от лица российского народа в целом. Блогер отметила, что у нее имеется свое личное мнение, поэтому она не согласна с тем, что пишут западные СМИ, в том числе от ее лица лично. Ранее блогер Tololomo в сети TikTok рассказала своим подписчикам, что из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине многие россияне столкнулись с русофобией в интернете. В комментариях к видео (более 10 тысяч) россияне жалуются на то, что им закрыли доступ на европейские серверы по тем же причинам. Их призывают извиняться из-за сложившейся ситуации на Украине. Также некоторые пользователи сети не понимают, почему жители ФРГ не приносят извинений России. Так, пользователь Instagram Татьяна Кирякова призывает «оставаться человеком в любой ситуации». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Блогер Настя Ивлеева на своей странице в Instagram (внесен в реестр запрещенных сайтов России) выразила свое личное мнение о статье в New York Times о «провалившейся нации» из-за ситуации на Украине. Вопреки доводам западного издания, она подчеркнула что «Русским быть не стыдно». «Наблюдаю, как некоторые уважаемые люди сейчас ринулись писать колонки в западные издания, стыдиться, что они русские, просить прощения за то, что родились в России. Нашумел текст про то, что «мы провалились как нация», вышедший в NY Times. Считаю недопустимым делать такое обобщение от имени всех россиян, поэтому хочу сказать от себя лично следующее: я родилась в России, я русская, я не «провалилась», — написала Ивлеева в своем Instagram. Она добавила, что не «провалились» и люди, откуда она родом тоже. По ее словам, они живут как раньше, продолжают работать, строить отношения, развиваются, делают Россию лучше насколько это сейчас возможно. Ивлеева призвала к совести, находящихся, сейчас за рубежом россиян, которые заявляют, что не имеют больше никакого отношения к России. Такие люди, по ее мнению, в первую очередь, не должны позволять себе выражать свое мнение публично от лица российского народа в целом. Блогер отметила, что у нее имеется свое личное мнение, поэтому она не согласна с тем, что пишут западные СМИ, в том числе от ее лица лично. Ранее блогер Tololomo в сети TikTok рассказала своим подписчикам, что из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине многие россияне столкнулись с русофобией в интернете. В комментариях к видео (более 10 тысяч) россияне жалуются на то, что им закрыли доступ на европейские серверы по тем же причинам. Их призывают извиняться из-за сложившейся ситуации на Украине. Также некоторые пользователи сети не понимают, почему жители ФРГ не приносят извинений России. Так, пользователь Instagram Татьяна Кирякова призывает «оставаться человеком в любой ситуации».