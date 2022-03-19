19 марта 2022
18 марта 2022

Тюменским спортсменам-инвалидам выплатят миллионы рублей. Почти как на Паралимпиаде

© Служба новостей «URA.RU»
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Паралимпиада в Ханты-Мансийске. ХМАО
Зимние игры проходили в Ханты-Мансийске Фото:
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За результаты на Зимних играх в Ханты-Мансийске тюменские параспортсмены получат денежное вознаграждение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента спорта Тюменской области. В общей сложности тюменцам выплатят 17 млн рублей.

«Победители, призеры, участники (Зимних игр в Ханты-Мансийске — прим. URA.RU), включая спортсменов-ведущих и тренеров, получат поощрение, равное сумме за достижения на Паралимпийских играх. Размер выплаты составит три миллиона за золотую медаль (за одно наивысшее достижение), 2,5 млн за серебряную и два млн за бронзовую», — сообщает департамент.

На счету тюменских лыжников 11 медалей. Станислав Чохлаев заработал четыре золотые и одну серебряную медали, Вера Хлызова — одну золотую, две серебряных и одну бронзовую медали, Николай Полухин и Марина Галицына заработали по одной бронзовой медали. Таким образом, общая сумма вознаграждения составит 17 млн рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил от участия в зимних играх 2022 в Пекине спортсменов из России. Лидеры западных стран, утверждают, что санкции, наложенные на Россию, должны нанести удар не только по отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, но и по каждой семье и гражданину РФ. Президент Владимир Путин заявил, что действия, которые предпринимают страны Запада по отношению к людям из России имеют все признаки агрессии.

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За результаты на Зимних играх в Ханты-Мансийске тюменские параспортсмены получат денежное вознаграждение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента спорта Тюменской области. В общей сложности тюменцам выплатят 17 млн рублей. «Победители, призеры, участники (Зимних игр в Ханты-Мансийске — прим. URA.RU), включая спортсменов-ведущих и тренеров, получат поощрение, равное сумме за достижения на Паралимпийских играх. Размер выплаты составит три миллиона за золотую медаль (за одно наивысшее достижение), 2,5 млн за серебряную и два млн за бронзовую», — сообщает департамент. На счету тюменских лыжников 11 медалей. Станислав Чохлаев заработал четыре золотые и одну серебряную медали, Вера Хлызова — одну золотую, две серебряных и одну бронзовую медали, Николай Полухин и Марина Галицына заработали по одной бронзовой медали. Таким образом, общая сумма вознаграждения составит 17 млн рублей. Ранее URA.RU писало о том, что международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил от участия в зимних играх 2022 в Пекине спортсменов из России. Лидеры западных стран, утверждают, что санкции, наложенные на Россию, должны нанести удар не только по отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, но и по каждой семье и гражданину РФ. Президент Владимир Путин заявил, что действия, которые предпринимают страны Запада по отношению к людям из России имеют все признаки агрессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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