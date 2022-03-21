Пациентов больницы кормили поддельным маслом из Екатеринбурга

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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, хлеб, сливочное масло, разделочная доска, нож
В больнице башкирского города Сибай нашли фальшивое сливочное масло Фото:

В центральной городской больнице Сибая (Башкортостан) обнаружили фальсифицированного сливочное масло, произведенное в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе республиканского управления Россельхознадзора, специалисты взяли пробу из партии 100 килограммов и вскрыли подделку.

«В исследованных образцах так называемого масла отсутствуют такие жирные кислоты, присущие для молочных жиров, как масляная, каприловая, капроновая, и присутствуют жирные кислоты, присущие растительным жирам. При этом превышая норму в десятки раз», — говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Башкирии.

Продукт поставили в горбольницу Сибая под брендом «Масло сливочное, несоленое, Крестьянское 72,5%». Сотрудников учреждения проинформировали, что масло является подделкой. Материалы исследований переданы в свердловское управление Россельхознадзора.

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В центральной городской больнице Сибая (Башкортостан) обнаружили фальсифицированного сливочное масло, произведенное в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе республиканского управления Россельхознадзора, специалисты взяли пробу из партии 100 килограммов и вскрыли подделку. «В исследованных образцах так называемого масла отсутствуют такие жирные кислоты, присущие для молочных жиров, как масляная, каприловая, капроновая, и присутствуют жирные кислоты, присущие растительным жирам. При этом превышая норму в десятки раз», — говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Башкирии. Продукт поставили в горбольницу Сибая под брендом «Масло сливочное, несоленое, Крестьянское 72,5%». Сотрудников учреждения проинформировали, что масло является подделкой. Материалы исследований переданы в свердловское управление Россельхознадзора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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