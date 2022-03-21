Пациентов больницы кормили поддельным маслом из Екатеринбурга

В центральной городской больнице Сибая (Башкортостан) обнаружили фальсифицированного сливочное масло, произведенное в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе республиканского управления Россельхознадзора, специалисты взяли пробу из партии 100 килограммов и вскрыли подделку.
«В исследованных образцах так называемого масла отсутствуют такие жирные кислоты, присущие для молочных жиров, как масляная, каприловая, капроновая, и присутствуют жирные кислоты, присущие растительным жирам. При этом превышая норму в десятки раз», — говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Башкирии.
Продукт поставили в горбольницу Сибая под брендом «Масло сливочное, несоленое, Крестьянское 72,5%». Сотрудников учреждения проинформировали, что масло является подделкой. Материалы исследований переданы в свердловское управление Россельхознадзора.
В центральной городской больнице Сибая (Башкортостан) обнаружили фальсифицированного сливочное масло, произведенное в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе республиканского управления Россельхознадзора, специалисты взяли пробу из партии 100 килограммов и вскрыли подделку. «В исследованных образцах так называемого масла отсутствуют такие жирные кислоты, присущие для молочных жиров, как масляная, каприловая, капроновая, и присутствуют жирные кислоты, присущие растительным жирам. При этом превышая норму в десятки раз», — говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Башкирии. Продукт поставили в горбольницу Сибая под брендом «Масло сливочное, несоленое, Крестьянское 72,5%». Сотрудников учреждения проинформировали, что масло является подделкой. Материалы исследований переданы в свердловское управление Россельхознадзора.