Свердловский завод из-за санкций ищет новые маршруты для экспорта

У «Ураласбеста» появились проблемы с доставкой грузов в Шри-Ланку и Индию Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

У свердловского комбината «Ураласбест» появились сложности с поставкой экспортных грузов из-за санкций западных стран. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия.

Комбинат отправляет 80% производимого хризотилового асбеста на экспорт — в страны Южной и Юго-Восточной Азии, в том числе Вьетнам. Сложности возникли с доставкой грузов в Индию и Шри-Ланку. В эти страны до сих пор грузы возили по морю. Но сейчас во многих зарубежных портах вводятся ограничения для захода российских судов, поэтому на уральском предприятии ищут новые маршруты. Пока планируют отправлять продукцию по железной дороге до Китая, а оттуда морским путем с помощью партнеров из Поднебесной.

«Мы достаточно давно работаем на экспортном рынке, поэтому уже сейчас нашли возможность восстановить логистические цепочки и стараемся наладить ритмичную поставку своей продукции хризолитового асбеста», — добавили в пресс-службе «Ураласбеста».

Какие издержки терпит предприятие из-за нарушение существующих логистических цепочек, на предприятии уточнить отказались. Из-за рисков, связанных с логистикой, совет директоров предприятия рекомендовал акционерам отказаться от выплаты дивидендов и оставить нераспределенной чистую прибыль за 2021 год в 2,1 млрд рублей.

«Ураласбест» является одним из крупнейших в мире производителей хризотилового или белого асбеста. На него приходится 41% российского объема производства и 21% — мирового. Сырьевая база предприятия — Баженовское месторождение асбеста, расположенное в Свердловской области. В компанию также входят несколько заводов, где выпускают стройматериалы, в том числе шифер и асфальтобетон.

24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию на Украине, после чего страны Европы, США и другие государства ввели санкции в отношении российских политиков, бизнесменов и предприятий, а многие западные компании начали массово покидать российский рынок. Президент России Владимир Путин заявлял, что эти шаги «имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами».

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