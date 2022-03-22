Грызлов призвал не допустить возрождения нацизма на Украине

22 марта 2022 в 20:09 Размер текста - 17 +

Ростки фашизма нужно выкорчевывать, заявил Борис Грызлов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посол России в Белоруссии Борис Грызлов призвал не допустить возрождения нацизма на Украине. Свою речь он произнес на мероприятии, приуроченном к 79-й годовщине трагедии в Хатыни. «Мы находимся здесь на земле, которая помнит одну из величайших трагедий в истории Великой Отечественной войны и братского нам белорусского народа, земле, которая помнит и полита кровью невинных жителей, советских граждан. Ростки фашизма дали достаточно глубоки корни на Украине, которые нужно выкорчевывать. Мы не должны допустить возрождения нацизма», — сказал Грызлов в эфире «Первого канала». Трагедией в Хатыни называют события 1943 года. Тогда в белорусский город пришли карательные отряды нацистов и жестоко расправились с местными жителями. Нацисты заживо сожгли 149 человек, половина из которых дети. Сейчас Россия проводит вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент РФ Владимир Путин отметил, что цель спецоперации — защита людей Донбасса от многолетнего геноцида. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет зачищать Украину от нацистов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов призвал не допустить возрождения нацизма на Украине. Свою речь он произнес на мероприятии, приуроченном к 79-й годовщине трагедии в Хатыни. «Мы находимся здесь на земле, которая помнит одну из величайших трагедий в истории Великой Отечественной войны и братского нам белорусского народа, земле, которая помнит и полита кровью невинных жителей, советских граждан. Ростки фашизма дали достаточно глубоки корни на Украине, которые нужно выкорчевывать. Мы не должны допустить возрождения нацизма», — сказал Грызлов в эфире «Первого канала». Трагедией в Хатыни называют события 1943 года. Тогда в белорусский город пришли карательные отряды нацистов и жестоко расправились с местными жителями. Нацисты заживо сожгли 149 человек, половина из которых дети. Сейчас Россия проводит вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент РФ Владимир Путин отметил, что цель спецоперации — защита людей Донбасса от многолетнего геноцида. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет зачищать Украину от нацистов.