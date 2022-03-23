Ранее больные ездили за сотни километров ради лечения Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Омской области, жители которой жаловались на проблемы лечения онкозаболеваний, врачи начали осматривать больных и принимать их анализы. Об этом URA.RU рассказала женщина, чьи родители из Большеречья ранее вынуждены были обращаться за медпомощью в Омск и Екатеринбург.

«В Большеречье начали делать анализы в самой больнице, а не пересылать за 100 километров в Тару (город Омской области — прим. URA.RU). По крайней мере, часть анализов. Также там стали записывать больных на прием к врачу. Правда, ставки онколога так и не появилось. Но хотя бы терапевт начала смотреть, кто у нее с хроническими заболеваниями. Я так думаю, что на это повлияла проверка прокуратуры», — описала ситуацию Ольга, чьи родители проживают в поселке.

В феврале проверить качество оказания медпомощи в регионе решила прокуратура Омской области. До этого URA.RU рассказало две истории: как тяжело больной житель села Большая Бича Михаил Бизин был вынужден преодолевать путь в 600 км в Омск ради химиотерапии и как жительница поселка Большеречье ездила ради лечения в Омск и платно — в Екатеринбург. Получить оперативно комментарий в надзорном ведомстве не удалось. Туда был направлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее о проблемах при лечении онкобольных также говорили представители медицинского сообщества. В частности, о том, что заработавшие 1 января новые правила и централизация лечения раковых больных ухудшат ситуацию в ряде регионов России.

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