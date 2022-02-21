Омская прокуратура проверит доступность лечения рака. Повод — текст URA.RU о смерти пенсионера

21 февраля 2022 в 13:43 Размер текста - 17 +

Больные преодолевают сотни километров на общественном транспорте, чтобы получить медицинскую помощь Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Прокуратура Омской области проверяет качество оказания медицинской помощи в регионе, жители которого оказались не в состоянии получить адекватное и своевременное лечение онкологического заболевания. Об этом URA.RU, которое поднимало проблемы лечения раковых больных в субъекте, сообщили в надзорном ведомстве. «Прокуратура двух районов Омской области начала проверку доступности медицинской помощи в регионе. Ее результаты будут озвучены позднее», — рассказали в прокуратуре Омской области. Проверка связана, в частности, с двумя историями из Омской области. В одном из случаев тяжело больной житель села Большая Бича Михаил Бизин был вынужден ездить за 600 км в Омск, где получал химиотерапию. Также в материале говорилось и про жительницу поселка Большеречье, которой также приходилось за лечением обращаться в Омск и платно — в Екатеринбург. О проблемах при оказании медпомощи онкобольным URA.RU также говорили представители медицинского сообщества. Они же объясняли, что заработавшие 1 января новые правила лечения раковых больных ухудшат ситуацию в ряде регионов России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Прокуратура Омской области проверяет качество оказания медицинской помощи в регионе, жители которого оказались не в состоянии получить адекватное и своевременное лечение онкологического заболевания. Об этом URA.RU, которое поднимало проблемы лечения раковых больных в субъекте, сообщили в надзорном ведомстве. «Прокуратура двух районов Омской области начала проверку доступности медицинской помощи в регионе. Ее результаты будут озвучены позднее», — рассказали в прокуратуре Омской области. Проверка связана, в частности, с двумя историями из Омской области. В одном из случаев тяжело больной житель села Большая Бича Михаил Бизин был вынужден ездить за 600 км в Омск, где получал химиотерапию. Также в материале говорилось и про жительницу поселка Большеречье, которой также приходилось за лечением обращаться в Омск и платно — в Екатеринбург. О проблемах при оказании медпомощи онкобольным URA.RU также говорили представители медицинского сообщества. Они же объясняли, что заработавшие 1 января новые правила лечения раковых больных ухудшат ситуацию в ряде регионов России.