Омская прокуратура проверит доступность лечения рака. Повод — текст URA.RU о смерти пенсионера

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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО
Больные преодолевают сотни километров на общественном транспорте, чтобы получить медицинскую помощь Фото:

Прокуратура Омской области проверяет качество оказания медицинской помощи в регионе, жители которого оказались не в состоянии получить адекватное и своевременное лечение онкологического заболевания. Об этом URA.RU, которое поднимало проблемы лечения раковых больных в субъекте, сообщили в надзорном ведомстве.

«Прокуратура двух районов Омской области начала проверку доступности медицинской помощи в регионе. Ее результаты будут озвучены позднее», — рассказали в прокуратуре Омской области.

Проверка связана, в частности, с двумя историями из Омской области. В одном из случаев тяжело больной житель села Большая Бича Михаил Бизин был вынужден ездить за 600 км в Омск, где получал химиотерапию. Также в материале говорилось и про жительницу поселка Большеречье, которой также приходилось за лечением обращаться в Омск и платно — в Екатеринбург.

О проблемах при оказании медпомощи онкобольным URA.RU также говорили представители медицинского сообщества. Они же объясняли, что заработавшие 1 января новые правила лечения раковых больных ухудшат ситуацию в ряде регионов России.

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Прокуратура Омской области проверяет качество оказания медицинской помощи в регионе, жители которого оказались не в состоянии получить адекватное и своевременное лечение онкологического заболевания. Об этом URA.RU, которое поднимало проблемы лечения раковых больных в субъекте, сообщили в надзорном ведомстве. «Прокуратура двух районов Омской области начала проверку доступности медицинской помощи в регионе. Ее результаты будут озвучены позднее», — рассказали в прокуратуре Омской области. Проверка связана, в частности, с двумя историями из Омской области. В одном из случаев тяжело больной житель села Большая Бича Михаил Бизин был вынужден ездить за 600 км в Омск, где получал химиотерапию. Также в материале говорилось и про жительницу поселка Большеречье, которой также приходилось за лечением обращаться в Омск и платно — в Екатеринбург. О проблемах при оказании медпомощи онкобольным URA.RU также говорили представители медицинского сообщества. Они же объясняли, что заработавшие 1 января новые правила лечения раковых больных ухудшат ситуацию в ряде регионов России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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