СМИ: Абрамович нашел себе новый футбольный клуб

23 марта 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Роман Абрамович переключил свое внимание на турецкий чемпионат Фото: Личная страница Романа Абрамовича в соцсетях новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российский миллиардер Роман Абрамович нашел альтернативу футбольному клубу «Челси», от которого ему пришлось отказаться из-за введенных в отношении него британским правительством санкций. По информации СМИ, бизнесмен ведет переговоры о покупке турецкого клуба «Гезтепе». «В ближайшие дни у представителя Абрамовича запланирована личная встреча с менеджерами „Гезтепе“. Будут обсуждаться конкретные детали возможной сделки», — пишет telegram-канал SHOT со ссылкой на турецкие СМИ. Ранее Английская Премьер-Лига по футболу отстранила Романа Абрамовича от управления лондонским клубом «Челси». Данное решение было принято в рамках пакета санкций в отношении российского миллиардера со стороны Великобритании. Сами же санкции в свою очередь стали ответом на инициированную 24 февраля президентом РФ Владимиром Путиным спецоперации на Украине. Целью спецоперации, по словам российского лидера является денацификация и демилитаризация республики, а также освобождение Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ. США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по демилитаризации Украины. Российский лидер заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без того. На совещании 16 марта глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, а также выплаты и пенсии. Для бизнеса, в свою очередь, обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский миллиардер Роман Абрамович нашел альтернативу футбольному клубу «Челси», от которого ему пришлось отказаться из-за введенных в отношении него британским правительством санкций. По информации СМИ, бизнесмен ведет переговоры о покупке турецкого клуба «Гезтепе». «В ближайшие дни у представителя Абрамовича запланирована личная встреча с менеджерами „Гезтепе“. Будут обсуждаться конкретные детали возможной сделки», — пишет telegram-канал SHOT со ссылкой на турецкие СМИ. Ранее Английская Премьер-Лига по футболу отстранила Романа Абрамовича от управления лондонским клубом «Челси». Данное решение было принято в рамках пакета санкций в отношении российского миллиардера со стороны Великобритании. Сами же санкции в свою очередь стали ответом на инициированную 24 февраля президентом РФ Владимиром Путиным спецоперации на Украине. Целью спецоперации, по словам российского лидера является денацификация и демилитаризация республики, а также освобождение Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ. США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по демилитаризации Украины. Российский лидер заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без того. На совещании 16 марта глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, а также выплаты и пенсии. Для бизнеса, в свою очередь, обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты.