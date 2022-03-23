Туристы вернулись домой благодаря своему турагенту Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Семья из Челябинска, застрявшая в Египте без денег, вернулась в Челябинск. О том, как проходило их путешествие домой, туристы рассказали URA.RU.

«Возвращались с пересадкой в Стамбуле. Оттуда полетели в Екатеринбург. Ждали 17 часов между вылетами. Turkish Airlines предоставили нам бесплатный отель и трансфер. Мы смогли хорошо отдохнуть между ночными перелетами», — рассказала URA.RU Миляна Анисимова.

Челябинка добавила, что благодарна их турагенту. По словам туристки, представители компании все время были с ним на связи. Только благодаря своему агенту семье удалось избежать больших расходов при возвращении. По словам Анисимовой, цены менялись каждые 15 минут от 40 тысяч рублей до 200 тысяч рублей за билет. Друзья семьи передали деньги турагенту, которая выкупила билеты для семьи по оптимальной цене.

Ранее стало известно, что челябинская семья не могла вылететь из Шарм-Эш-Шейха в Челябинск на протяжении нескольких недель. Из-за закрытия воздушного пространства между странами, рейсы переносили на более поздний срок. У семьи закончились деньги, а банковские карточки перестали обслуживаться.

Многие страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиаперевозчиков. Такое решение последовало в качестве санкций в адрес России после начала спецоперации на Украине. Ограничения призваны усложнить жизнь миллионам россиян, а также пошатнуть российскую экономику. Президент РФ Владимир Путин считает такие методы агрессивными и даже сравнивает их с войной.

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