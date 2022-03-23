Махонин нашел решение давней проблемы региона

Одной из причин безработицы на севере края являются зарплаты в конвертах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства 24 марта сообщил, что региональные власти готовы поддерживать небольшие лесозаготовительные компании на севере Пермского края, поскольку давней проблемой северных территорий является высокий уровень безработицы. Но взамен работодатели должны гарантировать официальное трудоустройство жителям. Трансляция заседания проходила в youtube-канале «Пермский край».

«Надо обсуждать вопрос восстановления лесхозов, расширения их функционала. Но со своей стороны мы должны требовать от предпринимателей легальную занятость населения. Не секрет, что самая большая безработица — это северные территории. Знаю не понаслышке, что предприниматели просто не оформляют [людей], дабы уходить от уплаты налогов», — заявил глава региона.

Это, по его словам, конечно, выбор предпринимателей. Но он чреват в перспективе низкими пенсиями, а также «вытекающими социальными недостатками для людей».