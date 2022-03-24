24 марта 2022

Перевозчикам Екатеринбурга готовят небывалый разнос в мэрии. Причина — ДТП на Уктусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка масочного режима в общественном транспорте. Екатеринбург, пассажир, автобус, общественный транспорт, пассажиры, дорожно патрульная служба, дпс, проверка на дорогах, проверка документов, маска на лицо, масочный режим, перевозка пассажиров, covid19, коронавирус, проверки на дорогах, план перехват, covid, соблюдение масочного режима, пассажиропоток, профилактика коронавируса, профилактика заболеваний
Свои планы на перевозчиков есть и у ГИБДД Фото:

После аварии с пассажирским автобусом на Уктусе мэрия Екатеринбурга вызвала на жесткий разговор всех автобусных перевозчиков, рассказал источник URA.RU, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, подобный формат является беспрецедентным.

«На следующей неделе пройдет заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения. Будут отчитывать. На моей памяти это первый подобный случай — чтобы собирали вообще всех. Чаще всего вызывают по одному и, как правило, это „Гортранс“, поскольку у него наибольшее количество маршрутов и, соответственно, аварии происходят чаще», — рассказал собеседник. Источник добавил, что проверить автобусных перевозчиков на следующей неделе собирается и ГИБДД.

В пресс-службе мэрии ситуацию пока не комментируют. Вечером 21 марта на улице Щербакова автобус ПАЗ маршрута №38 (компания «Пегас») врезался в попутный троллейбус. По словам очевидцев, пострадали семь человек.

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После аварии с пассажирским автобусом на Уктусе мэрия Екатеринбурга вызвала на жесткий разговор всех автобусных перевозчиков, рассказал источник URA.RU, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, подобный формат является беспрецедентным. «На следующей неделе пройдет заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения. Будут отчитывать. На моей памяти это первый подобный случай — чтобы собирали вообще всех. Чаще всего вызывают по одному и, как правило, это „Гортранс“, поскольку у него наибольшее количество маршрутов и, соответственно, аварии происходят чаще», — рассказал собеседник. Источник добавил, что проверить автобусных перевозчиков на следующей неделе собирается и ГИБДД. В пресс-службе мэрии ситуацию пока не комментируют. Вечером 21 марта на улице Щербакова автобус ПАЗ маршрута №38 (компания «Пегас») врезался в попутный троллейбус. По словам очевидцев, пострадали семь человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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