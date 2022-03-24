Перевозчикам Екатеринбурга готовят небывалый разнос в мэрии. Причина — ДТП на Уктусе

25 марта 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

Свои планы на перевозчиков есть и у ГИБДД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После аварии с пассажирским автобусом на Уктусе мэрия Екатеринбурга вызвала на жесткий разговор всех автобусных перевозчиков, рассказал источник URA.RU, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, подобный формат является беспрецедентным. «На следующей неделе пройдет заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения. Будут отчитывать. На моей памяти это первый подобный случай — чтобы собирали вообще всех. Чаще всего вызывают по одному и, как правило, это „Гортранс“, поскольку у него наибольшее количество маршрутов и, соответственно, аварии происходят чаще», — рассказал собеседник. Источник добавил, что проверить автобусных перевозчиков на следующей неделе собирается и ГИБДД. В пресс-службе мэрии ситуацию пока не комментируют. Вечером 21 марта на улице Щербакова автобус ПАЗ маршрута №38 (компания «Пегас») врезался в попутный троллейбус. По словам очевидцев, пострадали семь человек. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

После аварии с пассажирским автобусом на Уктусе мэрия Екатеринбурга вызвала на жесткий разговор всех автобусных перевозчиков, рассказал источник URA.RU, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, подобный формат является беспрецедентным. «На следующей неделе пройдет заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения. Будут отчитывать. На моей памяти это первый подобный случай — чтобы собирали вообще всех. Чаще всего вызывают по одному и, как правило, это „Гортранс“, поскольку у него наибольшее количество маршрутов и, соответственно, аварии происходят чаще», — рассказал собеседник. Источник добавил, что проверить автобусных перевозчиков на следующей неделе собирается и ГИБДД. В пресс-службе мэрии ситуацию пока не комментируют. Вечером 21 марта на улице Щербакова автобус ПАЗ маршрута №38 (компания «Пегас») врезался в попутный троллейбус. По словам очевидцев, пострадали семь человек.