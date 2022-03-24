В тюменской «Ленте» шампунь подорожал до 900 рублей

В магазине «Лента» Тобольска резко подорожали шампуни марки «Head & Shoulders» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Стоимость бутылки шампуня «Head & Shoulders» емкостью 600 мл в гипермаркете «Лента» Тобольска выросла до 865 рублей. Об этом в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте» рассказал один из местных жителей. Без скидочной карты цена вышеуказанного шампуня составляет 911 рублей.

«Ценник в „Ленте“ на шампунь „Head & Shoulders“ — 865 рублей за 600 мл. Это еще со скидкой по карте», — сообщил анонимный автор публикации.

Он также добавил к записи несколько фотографий. На одном из снимков указано, что цена шампуня «Head & Shoulders» емкостью 600 мл без учета скидки составляет 911 рублей. В комментариях к записи мнения пользовтелей по поводу роста цен на предметы гигиены разделились. «Может, не будем создавать панику, давайте в коментах делиться, где шампуни по адекватным ценам», — предложила Анастасия Галкина. «Хозяйственное мыло в помощь», — добавила Диана Дамирова. «Вместо того, чтобы скупать все подряд, звоните в антимонопольную службу. В Воронежской области ценами на сахар уже заинтересовались», — отметила Ирина Зырянова.

В пресс-службу сети гипермаркетов «Лента» направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес регионального управления ФАС по Тюменской области.

Рост цен в тюменских магазинах начался на фоне зарубежных санкций, которые США и страны ЕС ввели против России в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры не скрывают, что с помощью различных ограничений хотят нанести максимальный урон экономическому, гуманитарному и социальному секторам РФ. Президент России Владимир Путин, заявил, что подобные шаги можно расценивать как агрессию.

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Стоимость шампуня марки «Head & Shoulders» в гипермаркете «Лента» Тобольска взлетела до 911 рублей Паблик «Типичный Тобольск», соцсеть «ВКонтакте»

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