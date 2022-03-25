Екатеринбуржцы пожаловались на всплеск краж телефонов

В полиции екатеринбуржцев призвали внимательнее следить за своими вещами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Екатеринбуржцы пожаловались на телефонные кражи и заявили, что эти преступления стали чаще происходить в общественных местах города. Об этом сообщили несколько читателей URA.RU.

«Я ехала на автобусе №27 от Площади 1905 года до дома. Было много народу, но я сидела у окна, а не стояла в толпе. Перед остановкой встала и пошла к выходу. Как только двери открылись, у меня тут же пропал сигнал от наушников AirPods, которые были подключены к телефону. Тут же схватилась за карман, но телефона там уже не было», — рассказала одна из читательниц.

Когда она подавала заявление в полицию, то встретила там еще одну горожанку, у которой телефон своровали в баре. Правоохранители объявили телефоны в розыск. «Я столько слышу про кражи телефонов от знакомых. Возникает ощущение, что сейчас стало гораздо больше краж», — рассказала екатеринбурженка.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Всплеска подобных преступлений не фиксируется. Полиция напоминает гражданам о том, что необходимо соблюдать меры по сохранности своего имущества. В случае же совершения кражи незамедлительно обращаться в полицию для оперативного реагирования и розыска подозреваемых. Стоит заметить, что полиция регулярно раскрывает карманные кражи и привлекает виновных к ответственности», — сообщили в пресс-группе.

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