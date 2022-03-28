Кадыров рассказал о ликвидации боевиков нацбатальонов

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Кадыров: националисты боятся столкновения с армией России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации по зачистке Мариуполя чеченские военные успешно ликвидируют боевиков националистических батальонов. О трусости украинских националистов рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Полным ходом идет зачистка города Мариуполя. Султан Рашаев докладывает об успешной ликвидации чеченскими силовиками боевиков нацбатальонов на отдельных участках. За успешно проведенный бой наши ребята получают бонусы в виде доверху забитых складов с оружием и боеприпасами», — написал Кадыров в telegram-канале. Глава Чечни также указал на трусость украинских военных, которые с первого дня начала спецоперации «активно избегают лобового столкновения с российской армией».

Ранее Кадыров заявлял о том, что до полного освобождения Мариуполя от «бандеровского подполья» остается совсем недолго. Город был взят под контроль российских военных в ходе спецоперации по демилитаризации Украины.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера, задача Вооруженных Сил РФ — поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ высокоточными средствами. ВС РФ действует профессионально, так, были уничтожены замаскированные системы залпового огня «Град» ВСУ и их боеприпасы, видео уничтожения показал Пятый канал. Президент РФ также упоминал, что приоритет ВС РФ заключается в исключении напрасных жертв среди мирного населения.

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В ходе спецоперации по зачистке Мариуполя чеченские военные успешно ликвидируют боевиков националистических батальонов. О трусости украинских националистов рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Полным ходом идет зачистка города Мариуполя. Султан Рашаев докладывает об успешной ликвидации чеченскими силовиками боевиков нацбатальонов на отдельных участках. За успешно проведенный бой наши ребята получают бонусы в виде доверху забитых складов с оружием и боеприпасами», — написал Кадыров в telegram-канале. Глава Чечни также указал на трусость украинских военных, которые с первого дня начала спецоперации «активно избегают лобового столкновения с российской армией». Ранее Кадыров заявлял о том, что до полного освобождения Мариуполя от «бандеровского подполья» остается совсем недолго. Город был взят под контроль российских военных в ходе спецоперации по демилитаризации Украины. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера, задача Вооруженных Сил РФ — поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ высокоточными средствами. ВС РФ действует профессионально, так, были уничтожены замаскированные системы залпового огня «Град» ВСУ и их боеприпасы, видео уничтожения показал Пятый канал. Президент РФ также упоминал, что приоритет ВС РФ заключается в исключении напрасных жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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