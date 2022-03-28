Цены на продукты в разных сетях отличаются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Редакция URA.RU начала отслеживать цены на продукты в пермских сетевых магазинах. Чтобы выяснить, где выгоднее закупаться, мы выбрали самые популярные продуктовые позиции и сравнили цены на них.

«Для анализа мы взяли цены на курицу, мясо, яйцо. Из овощей — картофель и лук. Из фруктов — яблоки и бананы. Конечно, сравнили гречку, сахар, хлеб. В общем, те продукты, которые пермяки обычно покупают чаще всего», — рассказал корреспондент URA.RU.

Стоит отметить, что цены в инфографике зафиксированы самые низкие, по которым можно приобрести продукт в конкретной сети — при этом это могут быть продукты разных производителей. Надо понимать, что на полках магазинов представлены товары и других ценовых категорий.

Ниже в инфографике зафиксированы цены в пермских сетях на 29 марта 2022 года. Через неделю URA.RU снова сравнит цены. И можно будет не только узнать, где продукты — дешевле, но и насколько они выросли или снизились в цене.

Ажиотажный спрос на продукты появился на фоне экономических санкций западных стран. Это реакция Евросоюза на проведение вынужденной спецоперации РФ на Украине. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.

Цены в сетях на 29 марта 2022 года URA.RU