Пермского депутата напугала реклама в лифтах

Илья Лисняк пожаловался в прокуратуру на видеомониторы в лифтах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Прокуратура Свердловского района Перми вместе с представителями Ростехнадзора проверяет лифты многоквартирных домах, в лифтах которых установлены видеомониторы для трансляции рекламы. В уведомлении в адрес ТСЖ о будущей проверке (документ есть у URA.RU), говорится, что она проводится на основании обращения депутата заксобрания Ильи Лисняка, который указывает на опасность таких конструкций.

«Есть его обращение в прокуратуру от имени Лисняка, где он просит проверить мониторы. Якобы они влияют на безопасность и эксплуатацию лифтов. Сначала я подумала, что он квартиру в нашем доме купил. Потом увидела новость, что его семья приобрела компанию, которая занимается рекламой в лифтах. Но они вешают стенды, не занимаются мониторами. Я возмущена. Он не живет в нашем доме и не имеет права вмешиваться в жизнь ТСЖ», — рассказывает председатель ТСЖ «Сибирия парк» Ольга Поносова. Прокуратура провела проверку всей документации на лифт, но больше всего их интересовали именно мониторы, говорит она.

Илья Лисняк сообщил URA.RU, что ему стало известно о том, что эти мониторы могут быть небезопасны. «Это подключение к электричеству, дисбаланс лифтовых кабин. В результате создается прямая угроза жизни и здоровью граждан», — отметил Лисняк. По его словам, он направил соответствующее обращение в краевую прокуратуру. И она подтвердила его опасения. ТСЖ предписано демонтировать мониторы.

Подобная проверка прошла в домах по ул. Чернышевского 15б и Чернышевского, 15в, рассказывает управляющая домом по ул. Чернышевского 15б Наталья Репьях. «Пришел прокурор с Ростехнадзором. Их требование сводилось к тому, что лифты должны быть освобождены от мониторов», — говорит Репьях. По ее словам, представитель Ростехнадзора заявил ей, что якобы установка монитора влияет на конструкцию лифта, и потому требуется согласование у компании-производителя.

И Поносова, и Репьях отмечают, что проверка проводится во всех домах, где установлены мониторы московской компании «Ин Групп». В «Ин Групп» пообещали, что прокомментируют ситуацию позже.

Председатели ТСЖ отмечают, что сейчас ждут заключение прокуратуры после проведенных проверок. На основании этого документа они будут принимать решение о дальнейших действиях. В феврале 2022 года супруга Ильи Лисняка Арина Лисняк приобрела компанию «Media Progress», которая занимается размещением рекламы в лифтах Перми.

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