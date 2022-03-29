Сколько стоит туалетная бумага в магазинах Екатеринбурга. Инфографика

30 марта 2022 в 08:46 Размер текста - 17 +

В сетях «Перекресток» и «Золотое яблоко» в Екатеринбурге стоимость туалетной бумаги от производителей Zewa и Papia переваливает за 100 рублей. Но все равно в каждом магазине остается вариант приобрести важный для жизнедеятельности человека товар за меньшую стоимость. Редакция URA.RU подготовила инфографику по актуальным ценам на туалетную бумагу в Екатеринбурге в магазинах четырех сетей — «Перекресток», «Верный», «Пятерочка» и «Золотое яблоко». Самая дорогая бумага продается в «Перекрестке». За четыре рулона марки Papia покупателю придется отдать 189,9 рубля. Zewa там несколько дешевле — 106,3 рубля за те же четыре рулона. Самый дешевый вариант в магазине от марки HomeStory обойдется в 84,95 рубля за четыре рулона туалетной бумаги. Papia в «Золотом яблоке» заметно дешевле, чем в «Перекрестке», и стоит 145 рублей. Но бюджетных вариантов там не нашлось. Самая дешевая бумага — Zewa стоимостью 107 рублей за четыре рулона. Наиболее дешевая Zewa продается в «Пятерочке» за 99,79 рубля за упаковку в четыре рулона. Идентичная упаковка Papia обойдется в этой сети в 136,49 рубля. Самый дешевый вариант — бумага Tolli за 69,99 рубля за стандартную упаковку в четыре рулона. В «Верном» за бумагу Papia придется отдать 144,99 рубля за четыре рулона. Zewa в этой же сети стоит 99,99 рубля, а эконом-вариант представлен бумагой Easyday за 69,99 рубля за четыре рулона. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге начали резко дорожать социально-значимые товары. В список попали сосиски, молочная продукция, крупы и некоторые овощи. Однако за неделю с 11 по 18 марта специалисты Свердловскстата зафиксировали спад стоимости огурцов и картофеля. Самые быстрорастущие в цене оказались сахар, соль и мука. После этого агентство опубликовало актуальные цены на продукты в магазинах Екатеринбурга. Сильный рост цен вызвали городские паникеры, опустошающие полки магазинов. Из-за этого в Екатеринбурге прослеживается дефицит на некоторые продукты, в частности, сахар. Как позже объяснили поставщики, они не успевают фасовать товары для поставки в свердловские магазины. Для борьбы с паникой среди покупателей в сетях магазинов «Гипербола», «Лента», «Верный», «Кировский», «Перекресток», «Пятерочка», «Магнит» и «Сима-Лэнд» ограничили продажу сахара в одни руки. URA.RU также собрало список, в каких магазинах в Екатеринбурге есть сахар. Позднее, URA.RU опросило паникеров с целью выяснить, зачем они устраивают в магазинах ажиотаж и закупаются впрок. Одной из основных причин они называют западные санкции в ответ на спецоперацию, которую проводят ВС РФ на Украине. Из-за этого многие международные производители поднимают цены или покидают российский рынок, отчего россияне боятся, что этих товаров больше не будет. Несмотря на противодействие Евросоюза и США, эта спецоперация — вынужденная мера. Как считает президент РФ Владимир Путин, жителей Донбасса было необходимо освободить от ежедневного обстрела боевиками ВСУ и блокадного режима. «Это то, что называется „геноцидом“», — заявил Владимир Путин. Если вы столкнулись с какими-либо проблемами, увидели резкое повышение цен или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.