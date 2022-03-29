29 марта 2022

После взрыва в Белгородской области пострадали четверо человек

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Врыв произошел в военном городке Фото:

В результате разрыва снаряда на территории временного военного городка в Белгородской области четверо военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Снаряд попал на территорию временного военного городка в Белгородской области. Ранения получили четверо военнослужащих», — передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в районе села Красный Октябрь прогремели взрывы. На месте происшествия работают экстренные службы. О причине произошедшего пока не сообщается.

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В результате разрыва снаряда на территории временного военного городка в Белгородской области четверо военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили в экстренных службах. «Снаряд попал на территорию временного военного городка в Белгородской области. Ранения получили четверо военнослужащих», — передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Ранее сообщалось, что в Белгородской области в районе села Красный Октябрь прогремели взрывы. На месте происшествия работают экстренные службы. О причине произошедшего пока не сообщается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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