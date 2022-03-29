После взрыва в Белгородской области пострадали четверо человек 30 марта 2022 в 00:34 Размер текста - 17 + Врыв произошел в военном городке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В результате разрыва снаряда на территории временного военного городка в Белгородской области четверо военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили в экстренных службах. «Снаряд попал на территорию временного военного городка в Белгородской области. Ранения получили четверо военнослужащих», — передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Ранее сообщалось, что в Белгородской области в районе села Красный Октябрь прогремели взрывы. На месте происшествия работают экстренные службы. О причине произошедшего пока не сообщается. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В результате разрыва снаряда на территории временного военного городка в Белгородской области четверо военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили в экстренных службах. «Снаряд попал на территорию временного военного городка в Белгородской области. Ранения получили четверо военнослужащих», — передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Ранее сообщалось, что в Белгородской области в районе села Красный Октябрь прогремели взрывы. На месте происшествия работают экстренные службы. О причине произошедшего пока не сообщается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям