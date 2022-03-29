После взрыва в Белгородской области пострадали четверо человек

В результате разрыва снаряда на территории временного военного городка в Белгородской области четверо военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили в экстренных службах. «Снаряд попал на территорию временного военного городка в Белгородской области. Ранения получили четверо военнослужащих», — передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Ранее сообщалось, что в Белгородской области в районе села Красный Октябрь прогремели взрывы. На месте происшествия работают экстренные службы. О причине произошедшего пока не сообщается.