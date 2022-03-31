Статусный силовик перешел в команду пермского мэра

Дмитрий Артеменко ранее работал начальником городского отдела ГИБДД (фото из архива) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Глава Перми Алексей Демкин назначил руководителем городской дирекции дорожного движения бывшего начальника городского отдела ГИБДД Дмитрия Артеменко. Артеменко приступил к своим обязанностям с 1 апреля, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«С 1 апреля начальником дирекции назначен Дмитрий Артеменко. Он приступил к своим обязанностям. Ранее он служил в ГУ МВД России по Пермскому краю», — говорится в сообщении.

Артеменко окончил Пермский военный институт внутренних войск МВД России, Академию управления МВД Российской Федерации, Нижегородскую академию МВД РФ. С 2012 по 2016 год он возглавлял отдел ГИБДД по Перми, потом службу тыла УМВД Перми, после чего уволился из органов внутренних дел.

Это уже второй выходец из городской полиции, который трудоустроился в пермскую мэрию. Ранее Алексей Демкин назначил начальником департамента общественной безопасности экс-руководителя УМВД Перми Алексея Турова. Возглавлявший дирекцию дорожного движения 11 лет Максим Кис в конце марта уволился с муниципальной службы.