ТМК отсудила у «дочки» американской Epsilon 3,3 млрд рублей

ТМК выиграла уже второй суд с компанией из Ташкента Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Трубная металлургическая компания» Дмитрия Пумпянского выиграла судебный спор с узбекской Epsilon Development Company (принадлежит американской Epsilon) на 40,5 млн долларов США. Данные об этом содержатся в картотеке арбитражных дел.

«Взыскать с Компании Epsilon development company в пользу публичного акционерного общества „Трубная металлургическая компания“ 38 357 432 доллар США 68 центов задолженности в рублях по курсу ЦБ РФ на дату осуществления платежа, 2 142 761 доллар США 44 цента пени в рублях по курсу ЦБ РФ на дату осуществления платежа и 200 000руб. 00коп. расходов по оплате государственной пошлины», — говорится в резолютивной части решения суда.

Таким образом, компанию из Ташкента обязали выплатить более 40,5 тыс. доллара США (около 3, 368 млрд рублей по нынешнему валютному курсу) и 200 тыс. рублей. Решение вынес Арбитражный суд Москвы. Требования истца удовлетворены полностью. ТМК подала заявление в суд в ноябре 2021 года. Подробности дела в материалах суда не приводятся.

Epsilon Development Company ведет добычу нефти и газа в Узбекистане. Ранее сообщалось, что компания ведет разработку пяти инвестиционных блоков в Бухаро-Хивинском и Ферганском нефтегазовых регионах.

ТМК уже дважды судилась с узбекской «дочкой» Epsilon. В июне 2020 года уральская компания подала иск на 43,7 млн долларов США, в марте 2021 года еще один — на 66,5 млн долларов. Согласно материалам дел, тогда ТМК требовала от узбекской компании оплату по контрактам на поставку. В обоих случаях покупатель принял несколько вагонов трубной продукции, что подтвердил в суде, но не оплатил. Арбитраж также полностью удовлетворил эти иски.

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