Челябинский сержант погиб в ходе спецоперации РФ на Украине

Семье погибшего власти окажут необходимую поддержку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военный из Чебаркуля, сержант Роман Завьялов погиб в ходе спецоперации РФ на Украине. Информацию о гибели военнослужащего подтвердили в правительстве Челябинской области.

«Выражаем соболезнования семье военнослужащего сержанта Завьялова Романа Владимировича. Это большая потеря. Правительство области окажет всю необходимую помощь семье погибшего», — сообщили URA.RU в администрации области.

В паблике «Типичный Чебаркуль» во «ВКонтакте» сообщили, что прощание с Романом Завьяловым состоится 3 апреля в 12 часов дня в храме Преображения Господня Чебаркуля. У него остались жена и двое детей.

Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Российские военные, по данным Минобороны, выполняют задачи по защите мирного населения Украины. Министерство заявляет, что солдаты выводят мирных жителей из-под огня артиллерии, вытаскивают их из-под обломков строений, отдают им свои сухие пайки.