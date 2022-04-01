На трассе «Урал» машина столкнулась с другой, отскочив от бордюра

02 апреля 2022 в 05:45 Размер текста - 17 +

ДТП произошло на дороге М-5« Урал» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На автодороге М-5 «Урал» произошло ДТП из-за снегопада. Девушка на Citroen врезалась в бордюр, не справившись с управлением, после чего машину отбросило на Hyundai, проезжающий мимо. Девушка и двое детей получили травмы. «Водительница Citroen C4 ехала по 149-му километру дороги в Челябинск. Она попыталась перестроить машину на другую полосу, но автомобиль занесло. 33-летняя девушка влетела в металлическое ограждение. Сразу после ее авто отбросило на Hyundai Santa Fe, за рулем которого был мужчина. Помимо девушки в Citroen C4 находилось двое детей: 5 и 7 лет. Водительница и девочки получили травмы. С места аварии их увезли на скорой», — передает портал E1. Благодаря тому, что дети были пристегнуты и находились в специальных креслах, серьезных травм удалось избежать, отметили в ГИБДД по Свердловской области. 58-летний екатеринбуржец в Hyundai Santa Fe не получил физических повреждений. Ранее из-за снегопада на трассе у Екатеринбурга машина врезалась в грузовик. Также сообщалось о столкновении восьми автомобилей под Екатеринбургом. С утра в городе начался сильный снегопад из-за которого на дорогах образовались пробки. Кроме этого, в центре и на окраинах Екатеринбурга фиксировались аварии. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На автодороге М-5 «Урал» произошло ДТП из-за снегопада. Девушка на Citroen врезалась в бордюр, не справившись с управлением, после чего машину отбросило на Hyundai, проезжающий мимо. Девушка и двое детей получили травмы. «Водительница Citroen C4 ехала по 149-му километру дороги в Челябинск. Она попыталась перестроить машину на другую полосу, но автомобиль занесло. 33-летняя девушка влетела в металлическое ограждение. Сразу после ее авто отбросило на Hyundai Santa Fe, за рулем которого был мужчина. Помимо девушки в Citroen C4 находилось двое детей: 5 и 7 лет. Водительница и девочки получили травмы. С места аварии их увезли на скорой», — передает портал E1. Благодаря тому, что дети были пристегнуты и находились в специальных креслах, серьезных травм удалось избежать, отметили в ГИБДД по Свердловской области. 58-летний екатеринбуржец в Hyundai Santa Fe не получил физических повреждений. Ранее из-за снегопада на трассе у Екатеринбурга машина врезалась в грузовик. Также сообщалось о столкновении восьми автомобилей под Екатеринбургом. С утра в городе начался сильный снегопад из-за которого на дорогах образовались пробки. Кроме этого, в центре и на окраинах Екатеринбурга фиксировались аварии.