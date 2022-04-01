МО России: солдат отразил атаку националистов, спасая товарищей

02 апреля 2022 в 08:33 Размер текста - 17 +

Военнослужащие армии РФ продолжают проявлять героизм на Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экипаж танка под руководством старшего сержанта Казбека Алимурадова проявил стойкость и профессионализм. В ходе столкновения с украинскими националистами, прикрывая товарищей, солдаты уничтожили 18 человек живой силы националистов, а также 3 боевых бронированных машины. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Прикрывая действия своих войск, старший сержант Алимурадов вместе с экипажем уничтожил 18 человек живой силы националистов, а также 3 боевых бронированных машины. В результате ожесточенного боя благодаря грамотным, самоотверженным и профессиональным действиям старшего сержанта Казбека Алимурадова российские мотострелки, отразив атаку противника, перешли в контрнаступление и разгромили националистические вооруженные формирования вблизи освобожденного населенного пункта», — сообщили в ведомстве. Также героем стал командир танка, старший сержант Казбек Алимурадов. Солдат, под непрекращающимся огневым воздействием националистов, стремительно выдвинулся в направлении противника, чтобы вызвать огонь противника на себя. Тем самым он дал возможность своим войскам вынести раненых с поля боя. Помимо этого, в ведомстве рассказали о подвиге старшего сержанта Максима Кайтанова. В ходе боестолкновения с националистами сержант Кайтанов, проявив мужество и профессионализм, лично уничтожил три бронетранспортера противника. А плотным огнем крупнокалиберного пулемета «Утес» он отразил наступление пехоты, в результате чего националисты отступили и в дальнейшем были уничтожены. Отличился и майор Рамазан Хадживахидов, который в составе мотострелковой бригады лично руководил подразделениями артиллерии. Рамазан в ходе боестолкновения проявил высокие навыки управления огнем артиллерии. «В результате нанесенного под руководством майора Хадживахидова огневого поражения было уничтожено до 10 единиц бронетехники и до 80 человек живой силы националистов», — подытожили в ведомстве. Сейчас Россия ведет на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что операция проводится вынужденно и призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По словам главы государства, Украина не оставила России шанса на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы. По словам президента, оккупация Украины не является целью России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экипаж танка под руководством старшего сержанта Казбека Алимурадова проявил стойкость и профессионализм. В ходе столкновения с украинскими националистами, прикрывая товарищей, солдаты уничтожили 18 человек живой силы националистов, а также 3 боевых бронированных машины. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Прикрывая действия своих войск, старший сержант Алимурадов вместе с экипажем уничтожил 18 человек живой силы националистов, а также 3 боевых бронированных машины. В результате ожесточенного боя благодаря грамотным, самоотверженным и профессиональным действиям старшего сержанта Казбека Алимурадова российские мотострелки, отразив атаку противника, перешли в контрнаступление и разгромили националистические вооруженные формирования вблизи освобожденного населенного пункта», — сообщили в ведомстве. Также героем стал командир танка, старший сержант Казбек Алимурадов. Солдат, под непрекращающимся огневым воздействием националистов, стремительно выдвинулся в направлении противника, чтобы вызвать огонь противника на себя. Тем самым он дал возможность своим войскам вынести раненых с поля боя. Помимо этого, в ведомстве рассказали о подвиге старшего сержанта Максима Кайтанова. В ходе боестолкновения с националистами сержант Кайтанов, проявив мужество и профессионализм, лично уничтожил три бронетранспортера противника. А плотным огнем крупнокалиберного пулемета «Утес» он отразил наступление пехоты, в результате чего националисты отступили и в дальнейшем были уничтожены. Отличился и майор Рамазан Хадживахидов, который в составе мотострелковой бригады лично руководил подразделениями артиллерии. Рамазан в ходе боестолкновения проявил высокие навыки управления огнем артиллерии. «В результате нанесенного под руководством майора Хадживахидова огневого поражения было уничтожено до 10 единиц бронетехники и до 80 человек живой силы националистов», — подытожили в ведомстве. Сейчас Россия ведет на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что операция проводится вынужденно и призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По словам главы государства, Украина не оставила России шанса на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы. По словам президента, оккупация Украины не является целью России.