Источник: мэр Екатеринбурга провел жесткий разговор с префектом

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вмешался в ситуацию с массовыми увольнениями в администрации Железнодорожного района. Источник URA.RU, близкий к префектуре, утверждает, что в марте градоначальник якобы вызывал главу района Виталия Першина на разговор. При этом в пресс-службе мэрии говорят, что это неправда.
«Орлов пытался понять, с чем связан исход десятков сотрудников — от руководителей до рядовых. По каждому из случаю запрошена аналитическая записка с детальными обоснованиями отставки», — поделился собеседник агентства. «Информация о проведении подобной встречи не подтверждается», — сказал корреспонденту пресс-секретарь Орлова Денис Каракулов. Сам Першин не ответил на звонок URA.RU.
Першин, до этого бывший начальником уральского управления Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор), стал главой района в июне 2021-го. Его называют креатурой начальника СвЖД Ивана Колесникова, с которым екатеринбургские власти реализуют ряд совместных инфраструктурных проектов. За время работы Першин сменил большинство своих заместителей и руководителей подразделений префектуры. На некоторые посты были назначены менеджеры, знакомые Першину по работе в Заречном (он был в руководстве муниципалитета с 2012 по 2014 годы). По некоторым данным, кадровые перестановки продолжаются.
Уволенные муниципальные служащие в частных разговорах жалуются на невыносимые условия труда, сформированные при Першине. А инсайдеры, близкие к чиновнику, утверждали, что за каждой кадровой перестановкой кроется его желание пресечь различные серые схемы, якобы действовавшие при прежних руководителях.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вмешался в ситуацию с массовыми увольнениями в администрации Железнодорожного района. Источник URA.RU, близкий к префектуре, утверждает, что в марте градоначальник якобы вызывал главу района Виталия Першина на разговор. При этом в пресс-службе мэрии говорят, что это неправда. «Орлов пытался понять, с чем связан исход десятков сотрудников — от руководителей до рядовых. По каждому из случаю запрошена аналитическая записка с детальными обоснованиями отставки», — поделился собеседник агентства. «Информация о проведении подобной встречи не подтверждается», — сказал корреспонденту пресс-секретарь Орлова Денис Каракулов. Сам Першин не ответил на звонок URA.RU. Першин, до этого бывший начальником уральского управления Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор), стал главой района в июне 2021-го. Его называют креатурой начальника СвЖД Ивана Колесникова, с которым екатеринбургские власти реализуют ряд совместных инфраструктурных проектов. За время работы Першин сменил большинство своих заместителей и руководителей подразделений префектуры. На некоторые посты были назначены менеджеры, знакомые Першину по работе в Заречном (он был в руководстве муниципалитета с 2012 по 2014 годы). По некоторым данным, кадровые перестановки продолжаются. Уволенные муниципальные служащие в частных разговорах жалуются на невыносимые условия труда, сформированные при Першине. А инсайдеры, близкие к чиновнику, утверждали, что за каждой кадровой перестановкой кроется его желание пресечь различные серые схемы, якобы действовавшие при прежних руководителях.