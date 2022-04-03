Источник: мэр Екатеринбурга провел жесткий разговор с префектом

04 апреля 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Виталий Першин (слева) работает на посту главы района с июня 2021-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вмешался в ситуацию с массовыми увольнениями в администрации Железнодорожного района. Источник URA.RU, близкий к префектуре, утверждает, что в марте градоначальник якобы вызывал главу района Виталия Першина на разговор. При этом в пресс-службе мэрии говорят, что это неправда. «Орлов пытался понять, с чем связан исход десятков сотрудников — от руководителей до рядовых. По каждому из случаю запрошена аналитическая записка с детальными обоснованиями отставки», — поделился собеседник агентства. «Информация о проведении подобной встречи не подтверждается», — сказал корреспонденту пресс-секретарь Орлова Денис Каракулов. Сам Першин не ответил на звонок URA.RU. Першин, до этого бывший начальником уральского управления Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор), стал главой района в июне 2021-го. Его называют креатурой начальника СвЖД Ивана Колесникова, с которым екатеринбургские власти реализуют ряд совместных инфраструктурных проектов. За время работы Першин сменил большинство своих заместителей и руководителей подразделений префектуры. На некоторые посты были назначены менеджеры, знакомые Першину по работе в Заречном (он был в руководстве муниципалитета с 2012 по 2014 годы). По некоторым данным, кадровые перестановки продолжаются. Уволенные муниципальные служащие в частных разговорах жалуются на невыносимые условия труда, сформированные при Першине. А инсайдеры, близкие к чиновнику, утверждали, что за каждой кадровой перестановкой кроется его желание пресечь различные серые схемы, якобы действовавшие при прежних руководителях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вмешался в ситуацию с массовыми увольнениями в администрации Железнодорожного района. Источник URA.RU, близкий к префектуре, утверждает, что в марте градоначальник якобы вызывал главу района Виталия Першина на разговор. При этом в пресс-службе мэрии говорят, что это неправда. «Орлов пытался понять, с чем связан исход десятков сотрудников — от руководителей до рядовых. По каждому из случаю запрошена аналитическая записка с детальными обоснованиями отставки», — поделился собеседник агентства. «Информация о проведении подобной встречи не подтверждается», — сказал корреспонденту пресс-секретарь Орлова Денис Каракулов. Сам Першин не ответил на звонок URA.RU. Першин, до этого бывший начальником уральского управления Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор), стал главой района в июне 2021-го. Его называют креатурой начальника СвЖД Ивана Колесникова, с которым екатеринбургские власти реализуют ряд совместных инфраструктурных проектов. За время работы Першин сменил большинство своих заместителей и руководителей подразделений префектуры. На некоторые посты были назначены менеджеры, знакомые Першину по работе в Заречном (он был в руководстве муниципалитета с 2012 по 2014 годы). По некоторым данным, кадровые перестановки продолжаются. Уволенные муниципальные служащие в частных разговорах жалуются на невыносимые условия труда, сформированные при Першине. А инсайдеры, близкие к чиновнику, утверждали, что за каждой кадровой перестановкой кроется его желание пресечь различные серые схемы, якобы действовавшие при прежних руководителях.