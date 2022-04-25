Пермяки массово «мигрируют» в «ВК», причина кроется в санкциях

В начале года более 60 тысяч пермяков перешли на платформу «ВКонтакте» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В январе в Пермском крае насчитывалось свыше 746 тысяч личных страниц в соцсети «ВКонтатке», а по итогам марта их стало 818 тысяч, эксперты связывают это с блокировкой ряда социальных сетей. Данные мониторинга Brand Analytics опубликован на сайте Properm.

«Социальная сеть „ВКонтакте“ с января по март 2022 года приросла более чем на 61 тысячу пользователей из Пермского края», — говорится в сообщении. Теперь регион — в шестерке лидеров в России.

«Службы модерации социальной сети „ВКонтатке“ испытывают небывалую нагрузку, что связано, в первую очередь, с притоком новых пользователей и распространением большого количества контента». Об этом рассказал заместитель генерального директора компании VK Владимир Габриелян, выступая на Форуме безопасного интернета, передает агентство ТАСС.

Исследователи рынка заявляют, что TikTok потерял наибольшую долю авторов из России, практически обнулившись. На втором месте — признанный экстремистским Instagram. Еще раньше на треть уменьшилось количество прикамских пользователей на Facebook, платформа в России также признана незаконной.

Решение о блокировке нескольких социальных сетей было принято руководством страны после начала спецоперации на территории Украины. В них распространялась недостоверная информация о российских военнослужащих, мирных жителях Донецка и Луганска.