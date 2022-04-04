04 апреля 2022

Пермский завод прикрылся санкциями, чтобы избежать проверки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лысьва. Пермь, лысьва, виды лысьвы
Завод обратился за помощью к бизнес-омбудсмену Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Лысьвенскому заводу нефтяного машиностроения (Пермский край) удалось избежать плановой выездной проверки Государственной инспекции труда. На предприятии должны были проверить, как соблюдаются нормы трудового законодательства и охраны труда. За помощью гендиректор завода обратился к бизнес-омбудсмену Прикамья. Об этом рассказали в пресс-службе Уполномоченному по защите прав предпринимателей.

«Генеральный директор завода указал, что в условиях крайне сложной экономической ситуации в связи с введением жесткого санкционного режима такое комплексная проверка потребует дополнительных трудовых ресурсов, временных и финансовых затрат. Что свою очередь негативно отразится на текущей хозяйственной деятельности предприятия», — дополнили в пресс-службе.

Бизнес-омбудсмен Павел Новоселов направил обращение в трудовую инспекцию, в котором обратил внимание на вступившее в законную силу постановление правительства РФ о запрете проведения в отношении бизнеса практически всех плановых проверок до конца 2022 года и попросил рассмотреть вопрос об отмене. В итоге проверку отменили.

Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции как ответ на проведение спецоперации РФ на территории Украины. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Лысьвенскому заводу нефтяного машиностроения (Пермский край) удалось избежать плановой выездной проверки Государственной инспекции труда. На предприятии должны были проверить, как соблюдаются нормы трудового законодательства и охраны труда. За помощью гендиректор завода обратился к бизнес-омбудсмену Прикамья. Об этом рассказали в пресс-службе Уполномоченному по защите прав предпринимателей. «Генеральный директор завода указал, что в условиях крайне сложной экономической ситуации в связи с введением жесткого санкционного режима такое комплексная проверка потребует дополнительных трудовых ресурсов, временных и финансовых затрат. Что свою очередь негативно отразится на текущей хозяйственной деятельности предприятия», — дополнили в пресс-службе. Бизнес-омбудсмен Павел Новоселов направил обращение в трудовую инспекцию, в котором обратил внимание на вступившее в законную силу постановление правительства РФ о запрете проведения в отношении бизнеса практически всех плановых проверок до конца 2022 года и попросил рассмотреть вопрос об отмене. В итоге проверку отменили. Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции как ответ на проведение спецоперации РФ на территории Украины. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...