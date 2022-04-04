Пермский завод прикрылся санкциями, чтобы избежать проверки

Завод обратился за помощью к бизнес-омбудсмену Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Лысьвенскому заводу нефтяного машиностроения (Пермский край) удалось избежать плановой выездной проверки Государственной инспекции труда. На предприятии должны были проверить, как соблюдаются нормы трудового законодательства и охраны труда. За помощью гендиректор завода обратился к бизнес-омбудсмену Прикамья. Об этом рассказали в пресс-службе Уполномоченному по защите прав предпринимателей.

«Генеральный директор завода указал, что в условиях крайне сложной экономической ситуации в связи с введением жесткого санкционного режима такое комплексная проверка потребует дополнительных трудовых ресурсов, временных и финансовых затрат. Что свою очередь негативно отразится на текущей хозяйственной деятельности предприятия», — дополнили в пресс-службе.

Бизнес-омбудсмен Павел Новоселов направил обращение в трудовую инспекцию, в котором обратил внимание на вступившее в законную силу постановление правительства РФ о запрете проведения в отношении бизнеса практически всех плановых проверок до конца 2022 года и попросил рассмотреть вопрос об отмене. В итоге проверку отменили.

Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции как ответ на проведение спецоперации РФ на территории Украины. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».

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