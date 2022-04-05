Александр Предеин просил суд взыскать с мэрии 6,5 миллиона рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский арбитражный суд отклонил иск медиагруппы «Открытие» (в лице политтехнолога Александра Предеина) к мэрии Екатеринбурга, сообщил источник URA.RU, знакомый с итогами разбирательства, длившегося с января. Предеин хотел взыскать с горадминистрации 6,5 миллиона рублей — за использование официальным печатным изданием муниципальных властей, «Екатеринбургским вестником», чужого товарного знака.

«Вестник» появился в начале 2019 года — при экс-мэре Александре Высокинском. Учредив его, власти избавились от необходимости размещать свои постановления в газете «Вечерний Екатеринбург», связанной со старой городской командой. Ранее Предеин рассказывал СМИ, что идея создать для мэрии собственный печатный орган принадлежала ему — якобы именно он зарегистрировал товарный знак и несколько месяцев бесплатно издавал «Екатеринбургский вестник». А когда мэрия решила прекратить с ним отношения, право на использование товарного знака не выкупила.

«Арбитражный суд в полном объеме отказал в удовлетворении иска», — поделился собеседник агентства. В мэрии это пока не комментируют, дожидаясь мотивировочной части решения. Будет ли Предеин, судя по информации в соцсетях, проживающий в Австрии, обжаловать приговор, пока не известно — к моменту публикации он не ответил на звонок корреспондента.