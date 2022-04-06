В крупных городах РФ стали чаще сдавать квартиры

Россияне стали чаще сдавать жилье в аренду Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В крупных городах России резко увеличилось количество предложений по сдаче жилья в аренду. Об этом стало известно благодаря данным, предоставленным сервисом «Домклик».

«За последние пару месяцев количество объявлений о сдаче в аренду однокомнатных квартир в России выросло на 47—50% (в зависимости от региона), двухкомнатных — на 39%, трехкомнатных — на 32%», — сообщили «Известиям» аналитики. Эксперты связали это с оттоком мигрантов, с отъездом россиян из мегаполисов, а также с переездом некоторых собственников квартир на дачи.

Что касается стоимости, в крупных городах цены на съемные квартиры заметно начали падать. Так, например, в отдельных районах Москвы средняя арендная плата снизилась почти на 40%. В Курортном районе Санкт-Петербурга цена упали на 54%. В Ленинском районе Челябинска стоимость арендных квартир снизилась на 31%, а в Октябрьском районе Екатеринбурга — на 50%.

О снижении стоимости арендного жилья участники рынка недвижимости сообщали еще в марте. По словам гендиректоры федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко, на тот момент цены на съем однокомнатных квартир упали на 4,5%, двухкомнатных — на 5%, трехкомнатных — на 5,5%.