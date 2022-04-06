Кондитеров из ЯНАО заманивают на вахту в ХМАО

06 апреля 2022 в 18:28 Размер текста - 17 +

В ЯНАО ищут кондитера-вахтовика для работы в ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кондитерам из ЯНАО предлагают отправиться на вахту на месторождение в ХМАО. Зарплату за 60 дней работы предлагают в размере 200 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте Avito. «В Ханты-Мансийск на месторождение (70 км от города), требуются кондитеры. Обязанности: обеспечение питанием в вахтовой столовой. Требования: желателен опыт работы вахтой (но не обязательно), наличие прививки от COVID или наличие антител, готовность пройти северную медицинскую комиссию, наличие медицинской книжки», — говорится в объявлении. Также отмечается, что проезд, проживание, питание и спецодежда будет оплачиваться работодателем. Отдельно сотрудникам оплачивают переработки. На должность могут претендовать кандидаты старше 45 лет, требуется стаж работы от трех лет. Ранее сообщалось, что в ЯНАО предлагают самую прибыльную работу строителям-вахтовикам. Кроме того, в регионе в целом увеличилось число вакансий. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Кондитерам из ЯНАО предлагают отправиться на вахту на месторождение в ХМАО. Зарплату за 60 дней работы предлагают в размере 200 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте Avito. «В Ханты-Мансийск на месторождение (70 км от города), требуются кондитеры. Обязанности: обеспечение питанием в вахтовой столовой. Требования: желателен опыт работы вахтой (но не обязательно), наличие прививки от COVID или наличие антител, готовность пройти северную медицинскую комиссию, наличие медицинской книжки», — говорится в объявлении. Также отмечается, что проезд, проживание, питание и спецодежда будет оплачиваться работодателем. Отдельно сотрудникам оплачивают переработки. На должность могут претендовать кандидаты старше 45 лет, требуется стаж работы от трех лет. Ранее сообщалось, что в ЯНАО предлагают самую прибыльную работу строителям-вахтовикам. Кроме того, в регионе в целом увеличилось число вакансий.