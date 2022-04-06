Кондитеров из ЯНАО заманивают на вахту в ХМАО

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Мастер класс французского шеф-кондитера Жерома Шосесса в кондитерской Бонбон. Челябинск, витрина, жосесс жером
В ЯНАО ищут кондитера-вахтовика для работы в ХМАО Фото:

Кондитерам из ЯНАО предлагают отправиться на вахту на месторождение в ХМАО. Зарплату за 60 дней работы предлагают в размере 200 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте Avito.

«В Ханты-Мансийск на месторождение (70 км от города), требуются кондитеры. Обязанности: обеспечение питанием в вахтовой столовой. Требования: желателен опыт работы вахтой (но не обязательно), наличие прививки от COVID или наличие антител, готовность пройти северную медицинскую комиссию, наличие медицинской книжки», — говорится в объявлении.

Также отмечается, что проезд, проживание, питание и спецодежда будет оплачиваться работодателем. Отдельно сотрудникам оплачивают переработки. На должность могут претендовать кандидаты старше 45 лет, требуется стаж работы от трех лет.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО предлагают самую прибыльную работу строителям-вахтовикам. Кроме того, в регионе в целом увеличилось число вакансий.

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Кондитерам из ЯНАО предлагают отправиться на вахту на месторождение в ХМАО. Зарплату за 60 дней работы предлагают в размере 200 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте Avito. «В Ханты-Мансийск на месторождение (70 км от города), требуются кондитеры. Обязанности: обеспечение питанием в вахтовой столовой. Требования: желателен опыт работы вахтой (но не обязательно), наличие прививки от COVID или наличие антител, готовность пройти северную медицинскую комиссию, наличие медицинской книжки», — говорится в объявлении. Также отмечается, что проезд, проживание, питание и спецодежда будет оплачиваться работодателем. Отдельно сотрудникам оплачивают переработки. На должность могут претендовать кандидаты старше 45 лет, требуется стаж работы от трех лет. Ранее сообщалось, что в ЯНАО предлагают самую прибыльную работу строителям-вахтовикам. Кроме того, в регионе в целом увеличилось число вакансий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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