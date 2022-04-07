В свердловской «Гиперболе» выдают чеки без списка покупок

Из-за стремительного роста цен на бумагу компании вынуждены прибегать к экономии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В продуктовом магазине «Гипербола», который расположен в Екатеринбурге, начали выдавать чеки без списка купленных товаров. На это обратили внимание покупатели.

«Гипербола» нарушает формат фискальных документов и выдает чеки без наименования товаров», — цитирует покупателя Дмитрия Е1.RU. Мужчина отмечает, что причиной такого решения могут быть проблемы с бумагой.

Представители торговых центров «Гринвич» и «Пассаж», в которых расположены гипермаркеты, подтвердили данную информацию, добавив, что это не является нарушением законодательства. «Федеральная налоговая служба разрешила не указывать в чеках список продуктов. А на всех кассах висит инструкция, как можно посмотреть полный чек», — пояснил директор «Гринвича» Илья Клюжин.

Из-за стремительного роста цен на бумагу компании вынуждены прибегать к экономии. Популярным решением стало укорачивание фискального чека. Так, укорачивают не только чеки, но и билеты на общественный транспорт. Это связано с санкциями в ответ на спецоперацию российских войск на Украине — иностранные компании начали уходить с российского рынка. В заявлениях о санкциях против РФ лидеры западных стран заявляли, что необходимо нанести удар по российской экономике. В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что это самая настоящая агрессия против миллионов россиян.