В ХМАО будут выращивать редкие травы для замены западных лекарств

Компания в Сургуте планирует выращивать лекарственные травы для замены импортных лекарств Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В ХМАО планируют выращивать редкие лекарственные травы. Компоненты, полученные из растений будут служить для производства отечественных лекарств, взамен западным составляющим. Об этом URA.RU рассказала генеральный директор компании «Реатоника» Евгения Киселева.

«Сейчас появился интерес к лекарственным растениям. Это связано с тем, что у нас появились соответствующие технологии. К тому же сейчас определенные товары попали под санкции и для фармацевтической отрасли встал вопрос с закупкой сырья. Планируется, что полученные из растений вещества будут использоваться для в качестве компонентов для лекарственных препаратов», — сказала Киселева.

Киселева добавила, что на данный момент идет работа с юридической стороной вопроса, так как большинство растений, которые обладают лекарственными свойствами, являются краснокнижными. «Кроме этого, нам предстоят большие исследования. Думаю, что реализация займет от года до трех лет», — заключила руководитель предприятия.

Ранее URA.RU писало, что в регионах УрФО — Тюменской области, ХМАО и ЯНАО — выросли цены на отечественные и импортные лекарства. В случае с отечественными препаратами рост цен связан с тем, что часть компонентов, из которых состоит лекарство, поставляется из западных стран.

Жители России начали массово скупать лекарства на фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины, после которой последовали санкции западных стран. В Минздраве и Минпромторге заявили, что в России нет дефицита лекарств. Также власти вносят необходимые изменения в законы, чтобы проблем с препаратами не было и в будущем. Например, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о ввозе в РФ лекарств, предназначенных другим странам, при их дефиците.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам