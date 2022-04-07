Пермский цирк предупредил посетителей о мошенниках. Скрин

08 апреля 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Цирк предупредил о мошенническом сайте, где продают ненастоящие билеты на представления Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермский государственный цирк предупредил своих посетителей о мошеннической копии сайта учреждения. Скриншот поддельным ресурсом опубликован в группе «Пермский цирк» во «ВКонтакте». В группе опубликовали фото поисковика «Яндекса», в котором набрали «Пермский цирк». Первая ссылка, которая выходит — сайт мошенников. На поддельном ресурсе продают билеты якобы на представления в цирк, хотя на самом деле деньги покупателя просто достаются злоумышленникам. В комментариях к посту некоторые люди отмечают, что чуть не попались на уловку. URA.RU также рассказывало, как Пермскому цирку удалось избежать огромного штрафа за просроченные платежи по долгам. Арбитражный суд постановил о невозможности взыскания с учреждения около 47 млн рублей. Оригинальный сайт — www.circus-perm.ru Фото: «Пермский цирк» во «ВКонтакте» Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермский государственный цирк предупредил своих посетителей о мошеннической копии сайта учреждения. Скриншот поддельным ресурсом опубликован в группе «Пермский цирк» во «ВКонтакте». В группе опубликовали фото поисковика «Яндекса», в котором набрали «Пермский цирк». Первая ссылка, которая выходит — сайт мошенников. На поддельном ресурсе продают билеты якобы на представления в цирк, хотя на самом деле деньги покупателя просто достаются злоумышленникам. В комментариях к посту некоторые люди отмечают, что чуть не попались на уловку. URA.RU также рассказывало, как Пермскому цирку удалось избежать огромного штрафа за просроченные платежи по долгам. Арбитражный суд постановил о невозможности взыскания с учреждения около 47 млн рублей.