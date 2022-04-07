07 апреля 2022

Пермский цирк предупредил посетителей о мошенниках. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, цирк
Цирк предупредил о мошенническом сайте, где продают ненастоящие билеты на представления Фото:

Пермский государственный цирк предупредил своих посетителей о мошеннической копии сайта учреждения. Скриншот поддельным ресурсом опубликован в группе «Пермский цирк» во «ВКонтакте».

В группе опубликовали фото поисковика «Яндекса», в котором набрали «Пермский цирк». Первая ссылка, которая выходит — сайт мошенников. На поддельном ресурсе продают билеты якобы на представления в цирк, хотя на самом деле деньги покупателя просто достаются злоумышленникам. В комментариях к посту некоторые люди отмечают, что чуть не попались на уловку.

URA.RU также рассказывало, как Пермскому цирку удалось избежать огромного штрафа за просроченные платежи по долгам. Арбитражный суд постановил о невозможности взыскания с учреждения около 47 млн рублей.

Оригинальный сайт — www.circus-perm.ru
Фото:

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Пермский государственный цирк предупредил своих посетителей о мошеннической копии сайта учреждения. Скриншот поддельным ресурсом опубликован в группе «Пермский цирк» во «ВКонтакте». В группе опубликовали фото поисковика «Яндекса», в котором набрали «Пермский цирк». Первая ссылка, которая выходит — сайт мошенников. На поддельном ресурсе продают билеты якобы на представления в цирк, хотя на самом деле деньги покупателя просто достаются злоумышленникам. В комментариях к посту некоторые люди отмечают, что чуть не попались на уловку. URA.RU также рассказывало, как Пермскому цирку удалось избежать огромного штрафа за просроченные платежи по долгам. Арбитражный суд постановил о невозможности взыскания с учреждения около 47 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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