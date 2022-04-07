Пермский государственный цирк предупредил своих посетителей о мошеннической копии сайта учреждения. Скриншот поддельным ресурсом опубликован в группе «Пермский цирк» во «ВКонтакте».
В группе опубликовали фото поисковика «Яндекса», в котором набрали «Пермский цирк». Первая ссылка, которая выходит — сайт мошенников. На поддельном ресурсе продают билеты якобы на представления в цирк, хотя на самом деле деньги покупателя просто достаются злоумышленникам. В комментариях к посту некоторые люди отмечают, что чуть не попались на уловку.
URA.RU также рассказывало, как Пермскому цирку удалось избежать огромного штрафа за просроченные платежи по долгам. Арбитражный суд постановил о невозможности взыскания с учреждения около 47 млн рублей.
Пермский государственный цирк предупредил своих посетителей о мошеннической копии сайта учреждения. Скриншот поддельным ресурсом опубликован в группе «Пермский цирк» во «ВКонтакте». В группе опубликовали фото поисковика «Яндекса», в котором набрали «Пермский цирк». Первая ссылка, которая выходит — сайт мошенников. На поддельном ресурсе продают билеты якобы на представления в цирк, хотя на самом деле деньги покупателя просто достаются злоумышленникам. В комментариях к посту некоторые люди отмечают, что чуть не попались на уловку. URA.RU также рассказывало, как Пермскому цирку удалось избежать огромного штрафа за просроченные платежи по долгам. Арбитражный суд постановил о невозможности взыскания с учреждения около 47 млн рублей.