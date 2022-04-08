ФСБ поймала двух свердловчан на взятке пермскому чиновнику

08 апреля 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

Размер взятки составлял более 1,1 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двое жителей Свердловской области были пойманы сотрудниками ФСБ при попытке передачи взятки чиновнику из Пермского края. Обвиняемые по приказу директора фирмы, в которой они работают, пытались передать деньги служащему в региональном Минзакупок, сообщается на сайте СК по Пермскому краю. «Обвиняемые по указанию генерального директора коммерческой организации, заранее договорившись, передали взятку в виде денег должностному лицу Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края в размере более 1,1 миллиона рублей», — сообщается на сайте. По договору пермский чиновник должен был способствовать победе фирмы в аукционе по поставке медтехники. Сразу после дачи взятки свердловчан задержали сотрудники ФСБ. В отношении обвиняемых завели уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (взяточничество в особо крупном размере). Также уголовное дело было возбуждено и на директора фирмы. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Двое жителей Свердловской области были пойманы сотрудниками ФСБ при попытке передачи взятки чиновнику из Пермского края. Обвиняемые по приказу директора фирмы, в которой они работают, пытались передать деньги служащему в региональном Минзакупок, сообщается на сайте СК по Пермскому краю. «Обвиняемые по указанию генерального директора коммерческой организации, заранее договорившись, передали взятку в виде денег должностному лицу Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края в размере более 1,1 миллиона рублей», — сообщается на сайте. По договору пермский чиновник должен был способствовать победе фирмы в аукционе по поставке медтехники. Сразу после дачи взятки свердловчан задержали сотрудники ФСБ. В отношении обвиняемых завели уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (взяточничество в особо крупном размере). Также уголовное дело было возбуждено и на директора фирмы.