ФСБ поймала двух свердловчан на взятке пермскому чиновнику

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, коррупция, экономика, ипотека, конверт, вклады, банкнота, капиталовложение, инвестиции, деньги в конверте, деньги, наличные, купюра, курс рубля, рубли, пачка денег, взятка, подкуп, задолженность, черный нал, вклад, первый взнос
Размер взятки составлял более 1,1 млн рублей Фото:

Двое жителей Свердловской области были пойманы сотрудниками ФСБ при попытке передачи взятки чиновнику из Пермского края. Обвиняемые по приказу директора фирмы, в которой они работают, пытались передать деньги служащему в региональном Минзакупок, сообщается на сайте СК по Пермскому краю.

«Обвиняемые по указанию генерального директора коммерческой организации, заранее договорившись, передали взятку в виде денег должностному лицу Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края в размере более 1,1 миллиона рублей», — сообщается на сайте. По договору пермский чиновник должен был способствовать победе фирмы в аукционе по поставке медтехники.

Сразу после дачи взятки свердловчан задержали сотрудники ФСБ. В отношении обвиняемых завели уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (взяточничество в особо крупном размере). Также уголовное дело было возбуждено и на директора фирмы.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Двое жителей Свердловской области были пойманы сотрудниками ФСБ при попытке передачи взятки чиновнику из Пермского края. Обвиняемые по приказу директора фирмы, в которой они работают, пытались передать деньги служащему в региональном Минзакупок, сообщается на сайте СК по Пермскому краю. «Обвиняемые по указанию генерального директора коммерческой организации, заранее договорившись, передали взятку в виде денег должностному лицу Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края в размере более 1,1 миллиона рублей», — сообщается на сайте. По договору пермский чиновник должен был способствовать победе фирмы в аукционе по поставке медтехники. Сразу после дачи взятки свердловчан задержали сотрудники ФСБ. В отношении обвиняемых завели уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (взяточничество в особо крупном размере). Также уголовное дело было возбуждено и на директора фирмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...