Украина официально разорвала торговые отношения с Россией

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Украина юридически закрепила разрыв торговых отношений с РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Правительство Украины юридически закрепило прекращение торговых отношений с Россией. Об этом сообщала вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Было принято очень важное решение. Это юридическое закрепление фактического прекращения торговых отношений с Российской Федерацией, что произошло с 24 февраля», — цитирует Свириденко «Интерфакс». По ее словам, такое решение сократит ежегодные валютные поступления России как минимум на 6 миллиардов.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые, как выяснилось позже, финансировались США.

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Правительство Украины юридически закрепило прекращение торговых отношений с Россией. Об этом сообщала вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко. «Было принято очень важное решение. Это юридическое закрепление фактического прекращения торговых отношений с Российской Федерацией, что произошло с 24 февраля», — цитирует Свириденко «Интерфакс». По ее словам, такое решение сократит ежегодные валютные поступления России как минимум на 6 миллиардов. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые, как выяснилось позже, финансировались США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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