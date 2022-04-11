Губернатор Алексей Текслер отчитал мэрию Златоуста за бесхозные дороги. В городе выявлено несколько бесхозных участков, на которых сталкиваются автомобили. Об этом глава региона написал 11 апреля в личном telegram-канале.
«Я поручил провести проверку по ситуации с массовым ДТП в Златоусте, когда из-за некачественной уборки дорог столкнулись сразу 17 автомобилей. Выяснилось, что обслуживание этого участка не предусмотрено муниципальным контрактом. Проще говоря, половина дороги бесхозная. Как можно одну половину дороги обслуживать, а другую нет», — написал Текслер в telegram-канале.
Глава региона отметил, что специалисты регионального миндортранса выявили еще несколько бесхозных дорог в Златоусте. Глава города уже получил все указания, и мэрии нужно взять дороги на баланс и начать их обслуживать.
Учитывая, что в других городах области могут быть аналогичные проблемы, Текслер поручил министерству вместе с главами муниципалитетов провести за весну и лето ревизию всех бесхозных дорог. Губернатор отметил, что недопустимо рисковать здоровьем людей и их имуществом. И пообещал в сентябре проверить, как главы исполнили его поручение.
Массовое ДТП в районе проспекта Гагарина в Златоусте случилось утром, 21 марта, во время сильнейшего снегопада. Повреждения получили 17 автомобилей. По этому факту Текслер поручил региональному миндору провести детальную проверку.
Губернатор Алексей Текслер отчитал мэрию Златоуста за бесхозные дороги. В городе выявлено несколько бесхозных участков, на которых сталкиваются автомобили. Об этом глава региона написал 11 апреля в личном telegram-канале. «Я поручил провести проверку по ситуации с массовым ДТП в Златоусте, когда из-за некачественной уборки дорог столкнулись сразу 17 автомобилей. Выяснилось, что обслуживание этого участка не предусмотрено муниципальным контрактом. Проще говоря, половина дороги бесхозная. Как можно одну половину дороги обслуживать, а другую нет», — написал Текслер в telegram-канале. Глава региона отметил, что специалисты регионального миндортранса выявили еще несколько бесхозных дорог в Златоусте. Глава города уже получил все указания, и мэрии нужно взять дороги на баланс и начать их обслуживать. Учитывая, что в других городах области могут быть аналогичные проблемы, Текслер поручил министерству вместе с главами муниципалитетов провести за весну и лето ревизию всех бесхозных дорог. Губернатор отметил, что недопустимо рисковать здоровьем людей и их имуществом. И пообещал в сентябре проверить, как главы исполнили его поручение. Массовое ДТП в районе проспекта Гагарина в Златоусте случилось утром, 21 марта, во время сильнейшего снегопада. Повреждения получили 17 автомобилей. По этому факту Текслер поручил региональному миндору провести детальную проверку.