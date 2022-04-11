Алексей Текслер поручил всем главам провести за лето ревизию всех бесхозных дорог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер отчитал мэрию Златоуста за бесхозные дороги. В городе выявлено несколько бесхозных участков, на которых сталкиваются автомобили. Об этом глава региона написал 11 апреля в личном telegram-канале.

«Я поручил провести проверку по ситуации с массовым ДТП в Златоусте, когда из-за некачественной уборки дорог столкнулись сразу 17 автомобилей. Выяснилось, что обслуживание этого участка не предусмотрено муниципальным контрактом. Проще говоря, половина дороги бесхозная. Как можно одну половину дороги обслуживать, а другую нет», — написал Текслер в telegram-канале.

Глава региона отметил, что специалисты регионального миндортранса выявили еще несколько бесхозных дорог в Златоусте. Глава города уже получил все указания, и мэрии нужно взять дороги на баланс и начать их обслуживать.

Учитывая, что в других городах области могут быть аналогичные проблемы, Текслер поручил министерству вместе с главами муниципалитетов провести за весну и лето ревизию всех бесхозных дорог. Губернатор отметил, что недопустимо рисковать здоровьем людей и их имуществом. И пообещал в сентябре проверить, как главы исполнили его поручение.

Массовое ДТП в районе проспекта Гагарина в Златоусте случилось утром, 21 марта, во время сильнейшего снегопада. Повреждения получили 17 автомобилей. По этому факту Текслер поручил региональному миндору провести детальную проверку.