Текслер отчитал мэрию Златоуста за бесхозные дороги

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Алексей Текслер презентовал Елене Шмелевой проект кампуса для ЧелГУ и ЮУрГУ. Челябинск, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер поручил всем главам провести за лето ревизию всех бесхозных дорог Фото:

Губернатор Алексей Текслер отчитал мэрию Златоуста за бесхозные дороги. В городе выявлено несколько бесхозных участков, на которых сталкиваются автомобили. Об этом глава региона написал 11 апреля в личном telegram-канале.

«Я поручил провести проверку по ситуации с массовым ДТП в Златоусте, когда из-за некачественной уборки дорог столкнулись сразу 17 автомобилей. Выяснилось, что обслуживание этого участка не предусмотрено муниципальным контрактом. Проще говоря, половина дороги бесхозная. Как можно одну половину дороги обслуживать, а другую нет», — написал Текслер в telegram-канале.

Глава региона отметил, что специалисты регионального миндортранса выявили еще несколько бесхозных дорог в Златоусте. Глава города уже получил все указания, и мэрии нужно взять дороги на баланс и начать их обслуживать.

Учитывая, что в других городах области могут быть аналогичные проблемы, Текслер поручил министерству вместе с главами муниципалитетов провести за весну и лето ревизию всех бесхозных дорог. Губернатор отметил, что недопустимо рисковать здоровьем людей и их имуществом. И пообещал в сентябре проверить, как главы исполнили его поручение.

Массовое ДТП в районе проспекта Гагарина в Златоусте случилось утром, 21 марта, во время сильнейшего снегопада. Повреждения получили 17 автомобилей. По этому факту Текслер поручил региональному миндору провести детальную проверку.

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Губернатор Алексей Текслер отчитал мэрию Златоуста за бесхозные дороги. В городе выявлено несколько бесхозных участков, на которых сталкиваются автомобили. Об этом глава региона написал 11 апреля в личном telegram-канале. «Я поручил провести проверку по ситуации с массовым ДТП в Златоусте, когда из-за некачественной уборки дорог столкнулись сразу 17 автомобилей. Выяснилось, что обслуживание этого участка не предусмотрено муниципальным контрактом. Проще говоря, половина дороги бесхозная. Как можно одну половину дороги обслуживать, а другую нет», — написал Текслер в telegram-канале. Глава региона отметил, что специалисты регионального миндортранса выявили еще несколько бесхозных дорог в Златоусте. Глава города уже получил все указания, и мэрии нужно взять дороги на баланс и начать их обслуживать. Учитывая, что в других городах области могут быть аналогичные проблемы, Текслер поручил министерству вместе с главами муниципалитетов провести за весну и лето ревизию всех бесхозных дорог. Губернатор отметил, что недопустимо рисковать здоровьем людей и их имуществом. И пообещал в сентябре проверить, как главы исполнили его поручение. Массовое ДТП в районе проспекта Гагарина в Златоусте случилось утром, 21 марта, во время сильнейшего снегопада. Повреждения получили 17 автомобилей. По этому факту Текслер поручил региональному миндору провести детальную проверку.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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