В России ужесточат правила получения лицензии на оружие

19 февраля 2022 в 08:37 Размер текста - 17 +

Медосвидетельствование должны будут проходить как те, кто впервые покупает оружие, так и те, кто уже владеет им, рассказал Вадим Медведев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России с 1 марта ужесточатся правила получения разрешения на оружие. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Москве, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Вадим Медведев. Изменения в основном коснутся прохождения медицинского освидетельствования. «В первую очередь изменения коснутся порядка прохождения медицинского освидетельствования. Что касается психологического тестирования при получении справки на оружие, то, полагаю, данная мера в качестве дополнительного обследования может быть назначена врачом-специалистом, исходя из результатов проведенного им осмотра», — цитирует Вадима Медведева ТАСС. По его словам, теперь медицинское освидетельствование нужно обязательно проходить в государственных или муниципальных больницах. Росгвардия же получит возможность в режиме реального времени проверить, действительно ли гражданин был на медосмотре. Кроме того, предлагается вести электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе ведомства. Медицинское освидетельствование должны будут проходить как те, кто впервые покупает оружие, так и те, у кого оно уже есть. Учитываться будет, в том числе, наградное оружие. В последнем случае исключение делается только для военных. В случае, если у гражданина выявили заболевание, которое не позволяет владеть оружием, медучреждение проинформирует об этом Росгвардию в электронном виде. Владелец орудия должен будет незамедлительно сдать его и лицензию (разрешение) в ведомство. Требование распространяется, в том числе, на лица, которые коллекционируют или экспонируют оружие. Затем гражданин должен будет пройти внеочередное медосвидетельствование либо лишиться права владения оружием. Ранее Росгвардия опубликовала законопроект, согласно которому МВД и ФСБ России должны будут проверять граждан при получении разрешения на оружия. В случае принятия документа владеть оружием запретят гражданам, которые причастны к преступной деятельности, в том числе терроризму и экстремизму, передает телеканал 360. Меры по ужесточению ответственности за незаконный оборот оружия, а также ужесточению правил выдачи лицензии на него власти решили ввести из-за трагедий, которые произошли в 2021 году в Казани и Перми. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России с 1 марта ужесточатся правила получения разрешения на оружие. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Москве, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Вадим Медведев. Изменения в основном коснутся прохождения медицинского освидетельствования. «В первую очередь изменения коснутся порядка прохождения медицинского освидетельствования. Что касается психологического тестирования при получении справки на оружие, то, полагаю, данная мера в качестве дополнительного обследования может быть назначена врачом-специалистом, исходя из результатов проведенного им осмотра», — цитирует Вадима Медведева ТАСС. По его словам, теперь медицинское освидетельствование нужно обязательно проходить в государственных или муниципальных больницах. Росгвардия же получит возможность в режиме реального времени проверить, действительно ли гражданин был на медосмотре. Кроме того, предлагается вести электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе ведомства. Медицинское освидетельствование должны будут проходить как те, кто впервые покупает оружие, так и те, у кого оно уже есть. Учитываться будет, в том числе, наградное оружие. В последнем случае исключение делается только для военных. В случае, если у гражданина выявили заболевание, которое не позволяет владеть оружием, медучреждение проинформирует об этом Росгвардию в электронном виде. Владелец орудия должен будет незамедлительно сдать его и лицензию (разрешение) в ведомство. Требование распространяется, в том числе, на лица, которые коллекционируют или экспонируют оружие. Затем гражданин должен будет пройти внеочередное медосвидетельствование либо лишиться права владения оружием. Ранее Росгвардия опубликовала законопроект, согласно которому МВД и ФСБ России должны будут проверять граждан при получении разрешения на оружия. В случае принятия документа владеть оружием запретят гражданам, которые причастны к преступной деятельности, в том числе терроризму и экстремизму, передает телеканал 360. Меры по ужесточению ответственности за незаконный оборот оружия, а также ужесточению правил выдачи лицензии на него власти решили ввести из-за трагедий, которые произошли в 2021 году в Казани и Перми.