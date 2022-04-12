Украинский политик призвал Россию дойти до границ с Европой

12 апреля 2022 в 23:04 Размер текста - 17 +

Алексей Журавко призвал РФ дойти до западных границ Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России необходимо довести спецоперацию до конца и дойти до западных границ Украины, заявил политик, бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко. По его словам, нужно освободить страну от националистов. Экс-депутат Рады уверен, что если Украина не сдастся, спецоперацию придется завершить военным путем. Он подчеркнул, что решить конфликт с Киевом путем переговоров не удастся, так как западные партнеры Украины в этом не заинтересованы. «Российскую спецоперацию нужно доводить до конца. Закончить спецоперацию нужно у самых западных границ Украины, чтобы вычистить всю нацистскую сволочь», — написал Журавко в своем telegram-канале. После чего России придется заниматься восстановлением разрушенной инфраструктуры, считает политик. На местах будут созданы военно-гражданские администрации, новые средства массовой информации. Экс-депутат Рады также призвал «приводить в чувство людей и возвращать Украину в лоно славянских народов и российского влияния». Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. Как сообщало Минобороны РФ, по итогам первого этапа спецоперации под полным контроль были взяты Херсонская и большая часть Запорожской области, освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик, передает Пятый канал. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

России необходимо довести спецоперацию до конца и дойти до западных границ Украины, заявил политик, бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко. По его словам, нужно освободить страну от националистов. Экс-депутат Рады уверен, что если Украина не сдастся, спецоперацию придется завершить военным путем. Он подчеркнул, что решить конфликт с Киевом путем переговоров не удастся, так как западные партнеры Украины в этом не заинтересованы. «Российскую спецоперацию нужно доводить до конца. Закончить спецоперацию нужно у самых западных границ Украины, чтобы вычистить всю нацистскую сволочь», — написал Журавко в своем telegram-канале. После чего России придется заниматься восстановлением разрушенной инфраструктуры, считает политик. На местах будут созданы военно-гражданские администрации, новые средства массовой информации. Экс-депутат Рады также призвал «приводить в чувство людей и возвращать Украину в лоно славянских народов и российского влияния». Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. Как сообщало Минобороны РФ, по итогам первого этапа спецоперации под полным контроль были взяты Херсонская и большая часть Запорожской области, освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик, передает Пятый канал.